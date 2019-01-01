رسميًا - تأجيل دور الـ32 لكأس مصر إلى بعد كأس أفريقيا

الكأس يلحق بالدوري المصري ويتأجلان سويًا

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، بشكل رسمي تأجيل انطلاق دور الـ32 من كأس مصر إلى ما بعد كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

مصر تستضيف البطولة الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 في الفترة والتي تنطلق في التاسع من نوفمبر المقبل وتنتهي في 22 من الشهر نفسه.

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وجاء قرار تأجيل الكأس، لإتاحة الفرصة لمنتخب مصر الأول لإقامة معسكر يتخلله مباراة ودية، استعدادًا لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، بمواجهتي كينيا وجزر القمر في يوم 14 و18 من نوفمبر المقبل.

وقررت لجنة المسابقات إقامة الأدوار التمهيدية للكأس على ثلاث مراحل، تشمل الأولى منها 86 فريقًا تتبارى يومي الجمعة والسبت المقبلين، ليصعد 43 للمرحلة الثانية، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب الـ30 فريقًا المتبقيين لتصفيتهم إلى 15.

ويتم إضافة الـ15 فريقًا المتأهلين إلى الـ13 التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 فريقًا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14.

ومن المقرر أن تنضم الأندية الـ14 إلى فرق الدوري الممتاز الـ18 لتشكل معًا دور الـ32.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر بالأمس أيضًا تأجيل مباريات الدوري المصري الممتاز لما بعد انتهاء كأس أفريقيا تحت 23 عامًا، مع إقامة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة.