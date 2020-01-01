تأجيل ديربي الباسك بين إيبار وسوسيداد بسبب مكب نفايات

تأجيل مباراة الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني بين إيبار وريال سوسيداد في ديربي الباسك بسبب حريق في مكب نفايات بالقرب من الملعب.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة الجولة الـ 24 من الليجا بين إيبار ووريال سوسيداد والتي كانت ستقام مساء اليوم السبت بسبب حريق في مكب نفايات بالقرب من الملعب الذي كانت ستقام عليه.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة وأكدت من خلاله أن المباراة تم تأجيلها بناءًا على توصية حكومة الباسك وبسبب تلوث الهواء.

وكتبت الرابطة في البيان: "بعد التواصل بين رابطة الدوري والاتحاد الإسباني والأندية المعنية ولجنة المسابقات وبسبب التوصية الصادرة من حكومة الباسك تم تأجيل مباراة إيبار وريال سوسيداد والتي كانت ستقام مساء الغد 16 فبراير في الرابعة عصرًا على ملعب إيبورا".

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ولم تقم الرابطة بالإعلان عن الموعد الجديد الخاص بالمباراة والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه في وقت لاحق، لكن المؤكد أن المواجهة لن تقام في هذه الجولة.

وكان حريقًا قد شب في مكب نفايات بالقرب من ملعب إيبورا الخاص بفريق إيبار وهو ما رفع من مستويات التلوث في الهواء المحيط بمقر الفريق الباسكي.

وخرجت حكومة الباسك بتوصية قبل عدة أيام بالتحديد من بعد الحريق الذي شب في السادس من فبراير الجاري، حذرت من خلالها من خوض أي أحداث رياضية في تلك الأجواء.

جدير بالذكر أن سوسيداد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة بينما يحل إيبار في المركز الـ 16 برصيد 24 نقطة.