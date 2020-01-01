تأجيل حسم موقف ملعب "محيط الرعب"

منافسة شديدة على ملعب "محيط الرعب"

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، التطورات الأخيرة لملعب "جامعة الملك سعود" ومصيره في تحديد المالك الجديد له.

ويتنافس أكثر من طرف للحصول على حق الاستحواذ على ملعب "جامعة الملك سعود" خلال السنوات المقبلة بعد انتهاء تعاقد الهلال.

ووفقًا لتقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن اجتماع اللجنة الخاصة بترسية مشروع الملعب لم ينتهي بالإعلان عن الفائز.

المزيد من الفرق

وأشارت التقارير إلى أن عدم اكتمال بعض الشروط الفنية من قبل الشركتين المتنافستين في الأوراق المقدمة، وإعطائهم فرصة لاستكمالها.

وتنتظر اللجنة استكمال الأوراق من أجل الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة، عن الفائز في هذه الصفقة ويستحوذ على ملعب "جامعة الملك سعود".

وانتشرت تقارير خلال الأسابيع الأخيرة حول اقتراب شركة الوسائل من حسم الصفقة وحصولها على الملعب ولكن تأجل الإعلان لمدة أيام.