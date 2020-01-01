تأجيل حسم مصير فالفيردي مع برشلونة

لم يتم الاتفاق مع فالفيردي على كافة التفاصيل حتى الآن

يبدو أن مصير إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، بالإقالة أو الاستمرار، مع الفريق لم يتم حسمه بشكل قاطع حتى الآن، وفقاً لتصريحات وكيل أعماله.

وانتشرت في الساعات الأخيرة، تأكيدات على إقالة فالفيردي من الفريق الكتالوني، بعد تراجع النتائج والتي كان آخرها الخروج من نصف نهائي السوبر الإسباني، على يد أتلتيكو مدريد.

كيكي سيتين.. حكاية الرجل الأقرب لقيادة برشلونة

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم أن إقالة فالفيردي باتت قريبة خلال الساعات القادمة، مشيرة إلى أن الفريق تفاوض مع كيكي سيتين المدير الفني السابق لريال بيتيس.

ولكن وكيل أعمال إرنستو فالفيردي، شدد في تصريحات للصحفيين على أن الإقالة لن تكون اليوم، مشيراً إلى أن الاتفاق بين الإدارة والمدرب لم يتم حتى الآن.

وكان من المتوقع، أن يصدر النادي بياناً صحفياً مساء الليلة، يعلن فيه إقالة المدرب الإسباني عن وظيفته في الفريق الكتالوني، ولكن يبدو أن فالفيردي سيستمر في منصبه ليلة أخرى.

محدث | مصير فالفيردي في تدريب برشلونة والمرشحين لخلافاته

ومن المنتظر أن يخرج بارتوميو رئيس النادي، في مؤتمر صحفي يوم غد الثلاثاء، لإيضاح كافة الأمور حول مستقبل الفريق في الفترة القادمة.

وانضم فالفيردي إلى برشلونة في 2017، بعد أربع سنوات في أتليتك بلباو، وخلال فترته مع الفريق الكتالوني نجح في تحقيق العديد من الألقاب المحلية، ولكنه فشل بشكل كبير أوروبيا وتراجع معه أداء برشلونة بشكل ملحوظ.