تأجيل القمّة.. جماهير مانشستر يونايتد تقتحم أولد ترافورد وتطالب بطرد عائلة جليزر

جماهير فريق مانشستر يونايتد تتظاهر وتقتحم ملعب أولد ترافورد قبل لقاء فريقهم ضد ليفربول احتجاجًا على عائلة جليزر المالكة للنادي.

أعربت جماهير فريق مانشستر يونايتد عن غضبها بشكل واضح اليوم الأحد أمام ملعب فريقهم أولد ترافورد قبل مواجهة الفريق المنتظرة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

هذه الإحتجاجات أدّت لتأجيل المباراة إلى موعد يحدد لاحقاً بعد إجتماع لإعادة الجدولة في وقت يسمح بذلك.

🚨 Manchester United have released a statement on the postponement of today's Premier League match against Liverpool 👇 #mufc #mujournal pic.twitter.com/MW70onKHmf — United Journal (@theutdjournal) May 2, 2021

احتجاجات هذا الأسبوع شهدت وجود أعدادًا أكبر من الجماهير أمام الملعب، وتصاعدًا في الغضب وصل لحد اقتحام ملعبهم التاريخي.

الوضع في أولد ترافورد قبل ساعتين على موعد مباراة مانشستر وليفربول #GlazersOut pic.twitter.com/lBMYYFEK4w

— Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) May 2, 2021

وظهرت الجماهير وهي تطالب عائلة جليزر الأمريكية بالرحيل عن النادي بعد موقف إدارة الشياطين الحمر من بطولة دوري السوبر الأوروبي.

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وكان مانشستر يونايتد ضمن 12 فريقًا أعلنوا عن بطولة دوري السوبر الأوروبي بأرباح قياسية باستقلال تام عن رابطة الدوري الإنجليزي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وفشلت حافلة الشياطين الحمر في مغادرة مقر إقامتهم حتى الآن للتوجه للملعب لخوض مباراة ليفربول التي تقام في السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

الجمهور بيلعب جون مشترك في أولد ترافورد😂 pic.twitter.com/P9zvJGbJXL

— Mahmoud Diaa (@MahmoudDiaaaa) May 2, 2021

وتطالب الجماهير برحيل ملاك النادي، وتداول 51% من الأسهم بينهم (الجماهير) على أن تبقى نسبة الـ 49% للمالك الجديد دون أن يملك الحق في الإدارة دون الرجوع لهم.

في الوقت نفسه تجري اجتماعات عدة لتحديد إمكانية تأجيل المباراة، خوفًا من أن تكون الفقاعة الطبية الخاصة بفيروس كورونا قد تم تهديدها من قبل الجماهير التي اقتحمت الملعب، بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك".

وأكد الصحفي جيسون بيرت العامل في صحيفة "تيليجراف"، أن بداية المباراة سيتم تأجيلها، في ظل تأخر مانشستر يونايتد في التحرك لملعب المباراة، وغياب الأنباء عن حكم المواجهة وفريق ليفربول.

جدير بالذكر أن مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد تتجمع أيضًا أمام فندق إقامة الفريق، وأبدوا رفضهم لإعتذار الإدارة عن أزمة دوري السوبر الأوروبي.