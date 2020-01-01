تأجيل الحكم في استئناف نابولي وروما على العقوبات القاسية!

الحكم سيكون قريبًا..

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الأحكام النهائية في الاستئنافين المقدمين من روما ونابولي ضد قرارات الاتحاد الإيطالي قد تم تأجيلهما.

وعوقب نابولي باعتباره خاسرًا بثلاثة أهداف نظيفة أمام يوفنتوس بعدما لم يذهب إلى المباراة في أكتوبر الماضي لظهور حالات كورونا داخل الفريق.

بينما عوقب روما باعتباره خاسرًا أيضًا بنفس النتيجة أمام هيلاس فيرونا لإشراكه اللاعب أمادو دياوارا بينما لا يحق له المشاركة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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وبحسب بيان الاتحاد الإيطالي، فإن القضاة حاليًا بصدد دراسة الاستئناف لكن تأجل الإعلان عن القرار النهائي إلى أجل غير مسمى.

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شبكة سكاي سبورتس في تقريرٍ لها كشفت أن الحكم النهائي سيصدر خلال الساعات القليلة أو غدًا الثلاثاء على أقصى تقدير ليُسدل الستار على القضيتين المثيرتين للجدل.

ويحتل روما المركز الرابع برصيد 14 نقطة، وفي حال أن احتُسبت نتيجة المباراة الأصلية أمام فيرونا (التعادل السلبي) بدلًا من الهزيمة يصبح في المرتبة الثانية بالتساوي مع ساسوولو وبفارق نقطتين عن المتصدر ميلان.

بينما إذا ما سُمح لنابولي بلعب مباراة يوفنتوس وانتصر فيها فمبقدوره أن يتساوى في القمة مع ميلان وقتها، بينما سيتراجع يوفنتوس كثيرًا إن سُحبت منه الثلاث نقاط، فيصبح في المركز العاشر وهو حاليًا في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.