تأجيل الاجتماع المنتظر بين أنييلي وأليجري

بسبب نهائي كأس إيطاليا بين أتالانتا ولاتسيو.. مستقبل أليجري مع يوفنتوس ينتظر يومًا آخر

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن الاجتماع بين أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس والمدرب ماسيميليانو أليجري قد تم تأجيله ليوم آخر.

وكان الاجتماع بين أنييلي وأليجري مقررًا له اليوم الأربعاء، وذلك من أجل حسم مستقبل المدرب الإيطالي مع السيدة العجوز.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية إن نهائي كأس إيطاليا اليوم بين لاتسيو وأتالانتا قد يكون سببًا في تأجيل الاجتماع.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٥ مايو ٢٠١٩

وأضافت الصحيفة أن أليجري يريد أن يأخذ القسط الكافي من الوقت حتى يفكر جيدًا فيما يخص خطوته المقبلة في الموسم المقبل.

ووصلت عروض من أندية كتشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان للمدرب الإيطالي، تلك التي تجعله يحتاج للتفكير قليلًا قبل اتخاذ قراره النهائي.

جوارديولا وكلوب.. على أعتاب موسم فاشل لأحدهما

يذكر أن ماسيميليانو أليجري كان قد حقق لقب الدوري الإيطالي للمرة الخامسة تواليًا، كما خسر لقب الكأس مع يوفنتوس لأول مرة وغادر دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي.