تأثير غياب كريستيانو رونالدو والسلسلة تتوقف - أبرز أرقام لقاء ريال مدريد وليفانتي

حقق ليفانتي الفوز على ريال مدريد بهدف نظيف في الجولة 25 من الدوري الإسباني ليمنح برشلونة صدارة الليجا قبل الكلاسيكو.

ريال مدريد فقد 5 نقاط في آخر مواجهتين بعد التعادل مع سيلتا فيجو والهزيمة من ليفانتي ليعقد الأمور عليه قبل لقاء برشلونة.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة في الليجا خلال الموسم الجاري مع المدرب زين الدين زيدان والتي امتدت إلى 15 مباراة منذ الخسارة من ريال مايوركا في أكتوبر الماضي.

خوسيه مواليس الذي سجل هدف الفوز وأوقف السلسلة، أنهى أيضًا فترة غياب عن التهديف دامت 21 مباراة كاملة منذ أغسطس 2019 أمام ريال بلد الوليد.

وأصبح إقليم فالنسيا فأل سوء على المدرب زيدان، إذ لم يحقق أي انتصار هناك في آخر 6 زيارات، تعادل 4 مرات وخسر مرتين.

وبفوز ليفانتي، أصبح اللوس جراناتوس أول فريق ينتصر على برشلونة وريال مدريد على أرضه في موسم واحد منذ إشبيلية في موسم 2015-2016.

