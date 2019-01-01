تأثير سولشار ؟ بوجبا يفوز بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

تطور واضح في مستوى الفرنسي يمنحه جائزة لاعب شهر ديسمبر للشياطين الحمر

توج بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، تألقه مع الفريق في ديسمبر، بالحصول على جائزة لاعب الشهر بالنادي الإنجليزي.

لاعب الوسط الفرنسي مر ببداية صعبة مع مانشستر هذا الموسم، بسبب خلافاته مع جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق.

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وتزامناً مع رحيل المدرب البرتغالي، وقدوم نظيره النرويجي أولي سولشار، تطور مستوى الفرنسي بشكل ملحوظ.

وهو ما منحه جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد لشهر ديسمبر، بناء على تصويت الجماهير.

👋 Say hello to our #MUFC Player of the Month for December: @PaulPogba! 🥇 pic.twitter.com/uYy8tL5SWG — Manchester United (@ManUtd) January 2, 2019

ويأتي ذلك بعد تسجيله 4 أهداف وصناعة 3 بجميع مباريات الشهر، والذي شهد صحوة كبيرة للشياطين الحمر.

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ويعتبر بوجبا أحد الأسباب الرئيسية لآخر 3 انتصارات للفريق مع سولشار على حساب كارديف سيتي، هيديرسفيلد تاون وبورنموث.

وشهدت الجائزة صراعاً كبيراً بين بوجبا وزميله ماركوس راشفورد، حيث كان من أبرز لاعبي الفريق في ديسمر.