تأثير سولشار ؟ بوجبا يفوز بجائزة لاعب الشهر في مانشستر يونايتد

توج بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، تألقه مع الفريق في ديسمبر، بالحصول على جائزة لاعب الشهر بالنادي الإنجليزي.

لاعب الوسط الفرنسي مر ببداية صعبة مع مانشستر هذا الموسم، بسبب خلافاته مع جوزيه مورينيو المدرب السابق للفريق.

وتزامناً مع رحيل المدرب البرتغالي، وقدوم نظيره النرويجي أولي سولشار، تطور مستوى الفرنسي بشكل ملحوظ.

وهو ما منحه جائزة أفضل لاعب في مانشستر يونايتد لشهر ديسمبر، بناء على تصويت الجماهير.

👋 Say hello to our #MUFC Player of the Month for December: @PaulPogba! 🥇 pic.twitter.com/uYy8tL5SWG — Manchester United (@ManUtd) January 2, 2019