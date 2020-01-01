كيف سيكون تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الدوري الإنجليزي؟

بداية من تصاريح العمل، وأجور اللاعبين وحتى إغراء اللاعبين الأجانب، المؤكد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيؤثر على ارتفاع مستوى للكرة الإنجليزية

محمد علاء الدين | تويتر | فيسبوك

ربما تشعر بأن الدوري الإنجليزي في مكانة مختلفة عن بقية الدوريات والمجتمعات الكروية على مستوى العالم، لكن حتى بالرغم من كونه الدوري الأفضل في وصف الأكثرية لكن ذلك لن يمنعه أبدًا من التأثر بقضية الخروج السياسي للمملكة البريطانية العظمى من تحالف دول الاتحاد الأوروبي.

وخلال الفترة بين نشوب شائعات الانفصال وبين اقتراب إتمام تلك العملية التي ستؤثر على اقتصاد العالم أجمع، لم يتوانى العديد من رؤساء الأندية الإنجليزية والمسئولين عنها من إعلان مخاوفهم خصوصًا في ظل تشويش واضح على توابع ذلك سياسيًا واقتصاديًا، حيث مازالت الحكومة البريطانية في مباحثات مع مسئولي منطقة اليورو لوضع الشروط الدقيقة التي ستحدد بالضبط ما قد يحدث نتيجة ذلك.

لكن بالطبع، غياب الوضوح لم يخدم إلى زيادة في التعقيد في مستقبل كل الصناعات داخل المملكة البريطانية وخوف من كل المستثمرين والعاملين بالتجارة تحديدًا، وبالطبع ستتأثر اللعبة الإنجليزية بذلك سواء كان على المدى القريب أو على المدى البعيد.

المزيد من الفرق

ومع توقع تحويل البريكست من مجرد تقارير وتكهنات إلى واقع حقيقي نحياه خلال عام 2019، يلقى موقع جول نظرة على مدى تأثير ذلك على الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى كرة القدم في المملكة بالكامل.

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ما هو البريكست؟

البريكست هو التعبير الإعلامي المستخدم في وصف عملية الخروج التي ستقوم بها المملكة البريطانية من عصبة الدول الأوروبية أو دول الاتحاد الأوروبي، وتمت نشأته من مصطلحي بريطاني وخروج باللغة الإنجليزية وهما 'British' و 'Exit'.

شهد شهر يونيو من عام 2016 المرة الأولى التي يعرض فيها مسألة عضوية بريطانيا بمنطقة اليورو إلى عموم الشعب في استفتاء عام، كانت نتيجته غير محفزة بالشكل الكافي، لكنها جاءت بأغلبية ولو ضئيلة بنسبة بلغت 51.9% من عموم المشاركين يوافقوا على الانفصال.

والمثير للدهشة هو أن ذلك المصطلح الذي بدأ استخدامه بشكل واسع فقط في الفترة بين 2015 و2016، وهي الفترة التي سبقت عملية التصويت على القرار مباشرة، إلا أنه يعد دارج محليًا وله أصول لغوية من عام 2012، وهو ما أكده قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية.

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كيف سيؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على كرة القدم الإنجليزية؟

لن يكون مفاجئ أبدًا معرفة أن كل رؤساء أندية الدوري الإنجليزي، بعموم الـ20 فريقاً، كانوا ضد البريكست وضد تنفيذه في الاستفتاء الذي تم في عام 2016.

كان لريتشارد سكودامور، الرئيس التنفيذي لرابطة الأندية الإنجليزي، تصريح شهير لصالح شبكة بي بي سي إن عملية المغادرة المنتظرة غير مرغوبة من قبل عموم الأندية الإنجليزية، وأنها غير متوافقة بالمرة مع سياسة الانفتاح على كافة دول العالم المطبقة داخل البطولة، لكن نتيجة الاستفتاء ملزمة له ولكامل الأندية، وعليه فإنهم ستصرفون على هذا الأساس في المستقبل القريب.

في حين أن ذلك التشويش أو عدم ظهور الصورة بشكل كامل يجعل التأثيرات المنتظرة على الدوري الإنجليزي غير معروفة بالتحديد، لكن البناء على بعض التفاصيل الواضحة والسيناريوهات المحتمل ظهورها بشكلٍ أكبر ممكن أن نخلق صورة سليمة عما ينتظر الكرة في تلك البقعة من العالم بالمستقبل القريب.

سياسيًا، حاولت الإدارة التنفيذية في بريطانيا الحصول على خروج ناعم من الإتحاد الأوروبي، أو خروج بقوانين أقل صرامة، لكن مع ظهور توقف في المفاوضات بين طرفي الحوار، فإن المتوقع هو الخروج الصعب باشتراطات أكثر قسوة فيما يتعلق بحركة البضائع والأشخاص من وإلى بريطانيا.

إذن، كيف يؤثر ذلك كرويًا؟

أسواق الانتقالات وجلب اللاعبين

يعد عملية السفر بين الدول وبعضها البعض أحد أهم عوامل المؤثرة على اللعبة بصورتها الحديثة، ويعد كذلك هو أحد أكبر مخاوف الأندية الإنجليزية بعد اتمام عملية الخروج من الإتحاد الأوروبي، حيث سيكون هناك صعوبة في هجرات الأشخاص من الدول الأوروبية إلى المملكة.

وبوجود مشكلة في هجرات الأشخاص إلى دول إنجلترا وأخواتها، فإن سوق الإنتقالات لن يكن بنفس الأريحية التي كان عليها خصوصًا للفرق الكبرى التي تعتمد في الأساس عليه من أجل خلق عناصر قوية بقدر المنافسة التي يقدموها في كل البطولات، ولأن ذلك السوق معتمد في الأساس على اللاعبين من خارج المملكة بنسبة كبيرة جدًا.

اللوائح داخل الدوري الإنجليزي الممتاز تمنح بعض الإمتيازات للاعبين القادمين من الدول الأوروبية، أمثال فرنسا وإسبانيا وألمانيا، ذلك الامتياز سيذهب وسيتم التعامل مع هؤلاء اللاعبين كما يتم مع أبناء الدول خارج القارة العجوز كما يحدث الآن.

يعني ذلك أنه عليهم استيفاء كافة الشروط الموقعة على الأجانب من قارات أفريقيا وأسيا والأمريكتين، فيما يخص الحصول على تصريح بالعمل داخل المملكة البريطانية كموظفين داخل الأندية الإنجليزية وليسوا محترفين.

وحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2016 على إثر ذلك الاستفتاء حول الخروج المتوقع، فإن 332 لاعب داخل أندية الدرجة الممتازة والثانية في إنجلترا وفي سكتلندا لن يستوفوا الشروط الموضوعة للاعبين الأجانب، مما يعني خسارة ضخمة لا يمكن وصفها لهذه الاندية.

ذلك فيما يخص العناصر المحترفة من اللعبة، أما فيما يخص الشباب فالأمر أكثر صعوبة في المستقبل. حيث ستجد الأندية البريطانية صعوبة في استقدام الشباب الأصغر من 18 عام في أكاديمياتهم الخاصة في حال تم ذلك الخروج.

تسمح لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم والتي وضعت في الأصل لحماية النشئ والقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 وبين 18 عام، أنه في حال انتقالهم للأندية المتمركزة في محيط الإتحاد الأوروبي فإن ذلك يتم بحرية كبيرة لن تتمتع بها أندية المملكة المتحدة في حال خرجت من نطاق الإتحاد الأوروبي، فمثلًا كان سيمنع فابريجاس من الإنضمام إلى أرسنال قادمًا من أكاديمية برشلونة للمواهب الصغيرة.

بالطبع لن يقتصر ذلك التأثير على اللاعبين فقط، فإن تدفق المدربين الأجانب أو الذين تعود أصولهم إلى دول من خارج المملكة، قد ارتفع بشدة خلال العقدين الماضيين، الآن نملك 14 مدرب غير بريطاني من أصل 20 في الدرجة الممتازة من الدوري في إنجلترا. بالإضافة لذلك، فإن صناعة كرة القدم عمومًا استفادت كثيرة من خبرة كبيرة من عمال وإداريين من داخل الإتحاد الأوروبي، كل هؤلاء سيعانون من نفس القيود السابق ذكرها.

الأثار المالية

بجانب الكوارث المنتظرة فيما يخص توظيف لاعبين من جميع أنحاء أوروبا، وهو تأثير فني صعب التعامل معه في الأصل، لكن الأزمة لن تتوقف عند ذلك الحد بل ستطول الشئون المادية التي سيضربها عجز واضح بخروج بريطانيا من عصبة دول أوروبا.

وفي الواقع، فإن بداية هذه التأثيرات قد ظهر بمجرد بدء التصويت على المغادرة من الإتحاد الأوروبي، فوفقًا لمايك غارليك، رئيس نادي بيرنلي، فإن انخفاض قيمة الجنية الاسترليني أمام العملة الأوروبية، يورو، يجعل من الصعب على الأندية التوقيع مع اللاعبين في ظل التنافس مع أندية أخرى من خارج المملكة أو حتى من داخلها.

يكمل غارليك تصريحاته لشبكة بي بي سي: "إن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي يهدد بوجود فجوة كبيرة وعدم مساواة في الدرجة الأولى.

تدمير الصورة العالمية للأندية الإنجليزية

منذ بداية الحقبة الجديدة للدوري الإنجليزي في عام 1992، فإن الدرجة الأولى من البطولة أخذت موضعًا عالميًا غير مسبوق، وباتت الجاذب الأول لأفضل لاعبين من جميع أنحاء العالم، وأصبحت الموضع المناسب لإبراز مواهبهم.

ومع تطور المنافسة فيما بينهم، وصلت الأندية المحلية إلى 8 نهائيات لدوري أبطال أوروبا بداية من الألفية الجديدة، وتمكنت 3 فرق من الحصول على اللقب في النهاية.

وقد ساعد التوزيع العادل للأرباح والعوائد الناتجة عن البث التليفزيوني في ضمان قدرة الأندية الإنجليزية على جذب أفضل المواهب لمدد أطول، مما سارع في اعتبار أندية القمة في إنجلترا كأفضل أندية في العالم.

كل ذلك العمل معرض إلى أن يذهب سدى في حال تنفذ ذلك الانفصال عن الدول الأوروبية، صور البلاد البريطانية لن تكن المثلى وهو الأمر الذي من شأنه أن يخلق بيئة غير صالحة لهؤلاء اللاعبين الأجانب، بجانب التأثير القانوني في حركة السفر وكذلك انخفاض النفوذ المالي لتلك الأندية.

من الطبيعي الآن أن تضع المواهب القادمة الأندية البريطانية في المرتبة الثانية بعد الأندية الأوروبية التي لن تفرض عليهم نفس القيود في تصاريح العمل وستكون قادرة على تقديرهم مادية بشكلٍ أكبر. بيروقراطية قادرة على قتل المنافسة لصالح الإتحاد الأوروبية وأنديته.

كيف يتم استخراج تصاريح العمل في الدوري الإنجليزي؟

في الوقت الحالي، تصاريح العمل مطلوبة بالفعل لكل العاملين داخل الكرة الإنجليزية، لذا فهذا الإجراء ليس مستحدث ولا سيكون نتيجة من النتائج المنتظرة للبريكست، لكنها فقط مقتصرة على اللاعبين القادمين من خارج دول الإتحاد الأوروبي، أو دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، البريكست فقط سيوسع ذلك النطاق ليشمل كل من هم مِن خارج المملكة البريطانية أصلًا.

يعد تصريح العمل في الأساس هو الوثيقة الرسمية من إدارة الدولة أو الجهة المسئولة بها، في بريطانيا تلك الجهة هي وزارة الداخلية، التي تمنح الإذن للفرد في العمل داخل أي بلد من بلاد المملكة المتحدة. فيما يتعلق بكرة القدم، فإن هناك نظام متبع لتحديد قدرة الفرد في الحصول على ذلك التصريح وهو قائم على عدد معين من النقاط.

وتعد المشاركة رفقة المنتخب الوطني هو أحد أهم العوامل في تحديد قدرة اللاعب في الحصول على تصريح العمل، ولكل جنسية نسبة معينة لابد من حسابها على أخر سنتين قبل طلب الحصول على التصريح.

معايير التقييم التي تقع على الجنسيات من خارج أوروبا للحصول على التصريح داخل المملكة:

الحد الأدنى من نسبة مباريات المنتخب ترتيب الفيفا لاتحادات كرة القدم 30% من المركز الأول للمركز العاشر 45% من المركز 11 إلى المركز 20 60% من المركز 21 إلى المركز 30 75% من المركز 31 إلى المركز 50

في حال فشل اللاعب في استيفاء المعايير والشروط المطلوبة فلن يكون قادرًا على طلب التصريح للعمل داخل الدوري الإنجليزي أو دوري من دوريات المملكة.

بجانب تلك المعايير تظهر قيمة أجور اللاعبين، أو القيمة الإفتراضية لانتقال اللاعب، أي مجموع الأجر ورسوم الانتقال، وفي ذلك يعتد بالطلبات الشفوية بين الناديين وتعد جزءًا من التطبيق.

بتطبيق مبدأي لتلك المعايير على اللاعبين القادمين من دول خارج المملكة، فإن فرق الدوري الممتاز ستخسر خدمات بعض أفضل اللاعبين أمثال نجولو كانتي ورياض محرز، فعندما انضم الثنائي إلى نادي ليست سيتي من أندية فرنسية لم يكن كلا اللاعبين منتظم ممع منتخباتهم الوطنية، في حين كانت رسوم انتقالهم منخفضة نسبيًا.

الموعد المتوقع لتنفيذ البريكست

بداية العمل على البريكست كانت في مارس 2017، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في 29 من نفس الشهر ولكن لعام 2019، مما يعني أنه لم يتبقى سوى عدد قليل من الشهور أمام الأندية البريطانية لتوفيق أوضاعهم مع الظروف الجديدة.

بحلول مارس من العام المقبل، سيتواجد قيود على الحركة البشرية وكذلك عدة قواعد جديدة ستكون في حيز التنفيذ في غضون حوالي 6 أشهر على الأكثر.

من الممكن أن يتم مد موعد الخروج الكامل من الإتحاد الأوروبي لكن ذلك يتوقف على اتفاق يشمل جميع الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي وهم 28 دولة، وبالطبع هناك احتمال ضعيف جدًا للقضاء على وباء البريكست تمامًا لكن سيقع تحت طائلة استفتاء جديد لكن هذه المرة سيكون التصويت فيه قادر على إنهاء كافة مخاوف الأندية الإنجليزية.