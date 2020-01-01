لامبارد غاضب.. هل وصل تشيلسي وكيبا إلى خط النهاية؟

يبدو أن نهاية الموسم قد يشهد رحيل كيبا عن البلوز..

يعيش كيبا أريزابلاجا حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي وضعاً صعباً داخل النادي اللندني بعد أن جلس على مقاعد بدلاء مباراة الفريق أمام ليستر سيتي.

كيبا الذي كان قد انضم إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو عام 2018، تراجع مستواه بشدة في الفترة المقبلة وهو الأمر الذي جعل المدرب فرانك لامبارد يجلسه على مقاعد البدلاء.

وكان لامبارد قد وجه اتهامات للحارس الإسباني بشكل غاضب للغاية عقب مباراة أرسنال في الدوري والتي انتهت 2-2، بأنه تباطئ بشدة في الخروج من مرماه في عدة مناسبات وعليه أن يدرك ذلك الأمر وكلفنا بعض الأهداف في مرمانا.

المزيد من الفرق

وحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فأن العلاقة بين المدرب لامبارد وكيبا قد وصلت إلى الحد الأدنى وسيفكر تشيلسي في حارس أخر في الصيف المقبل.

الحارس الأرجنتيني كابييرو حرس مرمى تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ولم يكن مقنعاً بحداً كبير لجماهير البلوز.

آبراهام يكشف .. لماذا أراد انضمام كافاني إلى تشيلسي؟​

ووفقاً لما ذكرته "آس" نقلاً عن وسائل إعلام إنجليزية، فأن تشيلسي كلف كشافيه بالبحث عن حارس مرمى ينتقل إلى الفريق بداية من الموسم المقبل ليحل بدلاً من الإسباني.

البلوز يحتلون المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الخامس توتنهام.