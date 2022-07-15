"بي بي سي" تعتذر عن إقحام صورة ستيرلينج بقضية اغتصاب مزعومة

الجناح الإنجليزي ليس له أي علاقة بالقضية

خطأ فادح قامت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، عن قضية تورط أحد اللاعبين بالدوري الإنجليزي في قضية اغتصاب.

القضية أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، بعدما ظهرت الاتهامات عن تورط اللاعب الذي لم يتم الكشف عن هويته، في اعتداء جنسي على فتاة خلال شهر يونيو الماضي.

وقامت قناة "بي بي سي نيوز" بالاعتذار لمشاهديها، بعد عرض صورة الجناح الإنجليزي رحيم ستيرلينج المنضم حديثًا لتشيلسي، خلال تقرير عن قضية اعتقال اللاعب المتهم.

وتم عرض هذه الصورة خلف مقدم البرامج مايك بوشيل، خلال استعراض التحديث الأخير الخاص بمزاعم الاعتداء الجنسي.

وبعد اكتشاف الخطأ سارعت القناة بالاعتذار عن ما حدث، حيث أكدت أن ظهور صورة ستيرلينج كان يخص انتقاله إلى تشيلسي.

وقالت القناة في بيان اعتذارها:"في نشرتنا الرياضية في وقت سابق، ظهرت صورة خاطئة بسبب خطأ فني، فيما يتعلق بقصة لاعب في الدوري الإنجليزي تم اعتقاله بسبب جرائم جنسية مزعومة".

وأضاف:"تم عرض صورة لاعب مختلف وغير متصل تمامًا بالحدث ونعتذر عن هذا الخطأ".

ويتعلق التقرير الخاص باتهامات الاعتداء الجنسي، بلاعب يبلغ من العمر 29 سنة ألقي القبض عليه في بارنيت في شمال لندن يوم 4 يوليو الجاري، بسبب اتهامات قدمتها فتاة في العشرينات ضده.

وتم القبض على اللاعب أثناء وجوده في الحجز، عندما تم تقديم اتهامات لمزاعم أخرى حدثت في شهري إبريل ويونيو، والتي تم نفيها من قبل المتهم ليخرج بكفالة حتى شهر أغسطس.

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