آيندهوفن يعلن التفاوض مع روبن لضمه في الصيف مجانًا

نادي بي اس في آيندهوفين يعلن أنه يتفاوض مع النجم الهولندي أرين روبن لاعب بايرن ميونخ لضمه بشكل مجاني في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي بي اس في آيندهوفن الهولندي عن وجود مفاوضات مع النجم آرين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني الحالي وريال مدريد وتشيلسي السابق.

جاء هذا بحسب ما أكد تون جيربراندز في تصريحات لصحفية "أومرويب برابنت" المدير التنفيذي نادي بي اس في، والذي ذكر أن الفريق يتواصل مع روبن عن طريق زميله السابق مارك فان بوميل.

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وقال جيربراندز: "نعم حدث تواصل مع أرين روبن في الأيام الأخيرة، البداية كانت عن طريق مارك فان بوميل، لقد أرسل له رسالة، حاليًا الأمر في يد روبن نفسه ليقرر".

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البطل أحد هؤلاء 🙌



الجميع يسعى للتواجد في الواندا ميتروبوليتانو في الأول من يونيو 2019#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/d88QYiaDUz — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وكان نادي بايرن ميونخ عن طريق رئيسه وعن طريق روبن نفسه قد أعلنوا أن الموسم الحالي سيكون الأخير للنجم الهولندي مع الفريق البافاري.

وانضم روبن لصفوف بايرن ميونخ في 2009 قادمًا من ريال مدريد وكان أحد أسباب التتويج بالثلاثية التاريخية مع يوب هاينكس عام 2013.

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جدير بالذكر أن مارك فان بوميل زميل روبن السابق في الملاعب هو المدير الفني الحالي لفريق بي اس في آيندهوفن، وتربطه علاقة طيبة بنجم بايرن ميونخ.