بييلسا: كرة القدم ليست لملاك الأندية والأقوياء يعتنون ببعضهم البعض!

مارسيلو بييلسا المدير الفني لنادي ليدز يتحدث عن دوري السوبر الأوروبي!

هاجم مارسيلو بييلسا المدير الفني لنادي ليدز فكرة بطولة دوري السوبر الأوروبي التي أعلن عنها 12 فريقًا أوروبيًا يوم الأحد.

جاء هذا في تصريحات صحفية تبعت مباراة فريقه أمام ليفربول، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله في الدوري الإنجليزي.

وقال بييلسا: "لا يجب أن نشعر بالمفاجأة مما حدث، ففي كل مناحي الحياة يعتني الأقوياء ببعضهم البعض، ولا يهتمون ببقيتنا".

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وأضاف: "في بحثهم عن الربح المالي الأكبر تناست تلك الفرق بقيتنا، وهذا الأمر ليس جيدًا من أجل كرة القدم بشكل عام".

وأكمل: "هناك الكثير من السبل التي كانت يجب أن تمنع حدوث مثل تلك المواقف، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن".

وأردف: "حتى لو كان هناك ملاك للأندية فالملاك الحقيقيون هم الجماهير الذين يعشقون الشعارات ودونهم كرة القدم ستختفي".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد هدد بشكل واضح باستبعاد كافة الأندية المشتركة في تلك البطولة من بطولاته ومن بطولاتها المحلية.