بييرو أوسيليو يكشف عدم وجود عروض جدية لإيكاردي

بيرباولو مارينو لاعب فريق نابولي السابق والمدير الرياضي في نادي أودينيزي يؤكد أن أوسيليو كشف له أن إيكاردي لا يملك عروضًا جيدة ليرحل عن إنتر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف بيرباولو مارينو لاعب نابولي السابق والمدير الرياضي لأودينيزي أن بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر أكد له أن ماورو إيكاردي لا يملك عروضًا للرحيل عن إنتر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماريانو لصالح شبكة "راي سبورتس" وأكد خلالها أن موقف إيكاردي يزداد سوءًا كل يوم.

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وقال مارينو: "لقد كنت متواجدًا في ملعب السان سيرو في مواجهة إنتر وبينفينتو في كأس إيطاليا بيناير الماضي وتحدثت مع أوسيليو في العديد من الأمور".

وأضاف: "وقتها كشف لي أنه لا توجد عروض جيدة من أجل اللاعب ماورو إيكاردي ومن أجل رحيله عن صفوف إنتر في وقت قريب".

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وأكمل: "الأمر يبدو كأن زوجته هي من تحاول أن تختلق تلك الأحاديث، أواجه مثل تلك المواقف ودومًا ما يعود اللاعب منها أفضل مما كان عليه، يجب أن يقاتل ويرسل رسالة للفريق".

واختتم تصريحاته: "فكرة بيعه في نهاية الموسم ممكنة بكل تأكيد، الفكرة أنه في مثل حالته كان الفريق سيتدخل ليحافظ لقائده على شارة القيادة".