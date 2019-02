بيونتيك يعادل رقم بالوتيلي مع ميلان

يواصل المهاجم البولندي، كريشتوف بيونتيك، هز الشباك منذ انضمامه لصفوف ميلان قادمًا من جنوى الإيطالي.

وسجل البولندي هدفين في شباك أتلانتا، قبل أن يخرج في الدقيقة 71، ليقود ميلان للتقدم بثلاثية مقابل هدف.

وقلّب ميلان تأخره بهدف نظيف إلى تفوق بثلاثية، بعدما سجل بيونتيك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

ونجح التركي هاكان تشالهان أوجلو في التقدم لميلان بهدف ثاني ثم عززه البولندي بهدف ثالث في الدقيقة 65.

وأصبح بيونتيك ثالث لاعب في الألفية الحالية، يسجل في أول 3 مباريات له بالدوري الإيطالي بقميص الروسونيري.

ليأتي خلف الإيطاليان فيليبو إنزاجي عام 2001 بعد انضمامه من يوفنتوس، ثم ماريو بالوتيلي في 2013 بعد انضمامه من مانشستر سيتي.

