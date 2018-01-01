بيونتيك يتفوق على جميع مهاجمي الدوريات الكبرى بهدفه في أتلانتا

نجم جنوى يواصل زيارته لشباك الخصوم في الدوري الإيطالي هذا الموسم

يواصل كريشتوف بيونتيك مهاجم نادي جنوى، تألقه اللافت مع الفريق الإيطالي ببطولة الدوري هذا الموسم.

بيونتيك نجح في تسجيل الهدف الأول لجنوى في شباك أتلانتا، بعد 45 دقيقة من المباراة التي تجمعهما بالجولة السابعة عشر من الدوري.

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المهاجم البولندي أصبح بهذا الهدف هو أكثر اللاعبين تسجيلاً على أرض فريقه بالدوريات الخمس الكبرى.

13 - Krzysztof #Piatek has scored the most home goals (13) among the top-5 European 2018/19 all competitions. Machine. #GenoaAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2018

ويأتي ذلك بعدما وصل رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 13 هدف هذا الموسم بمعقل جنوى.

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ويستمر بذلك بيونتيك خطف الأنظار بشدة في الفترة الأخيرة، بغزارته التهديفية المبهرة مع الفريق الإيطالي.

وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى أبرزها برشلونة.