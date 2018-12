بيونتيك يتفوق على جميع مهاجمي الدوريات الكبرى بهدفه في أتلانتا

يواصل كريشتوف بيونتيك مهاجم نادي جنوى، تألقه اللافت مع الفريق الإيطالي ببطولة الدوري هذا الموسم.

بيونتيك نجح في تسجيل الهدف الأول لجنوى في شباك أتلانتا، بعد 45 دقيقة من المباراة التي تجمعهما بالجولة السابعة عشر من الدوري.

المهاجم البولندي أصبح بهذا الهدف هو أكثر اللاعبين تسجيلاً على أرض فريقه بالدوريات الخمس الكبرى.

13 - Krzysztof #Piatek has scored the most home goals (13) among the top-5 European 2018/19 all competitions. Machine. #GenoaAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 22, 2018