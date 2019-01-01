بيونتيك: ميلان أبهرني، قميصي الأول في كرة القدم كان لهذا الفريق

مهاجم ميلان الجديد يتحدث عن تجربته في إيطاليا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى كريشتوف بيونتيك سعادته بالبالغة باللعب في ميلان، موضحًا أنه انبهر بمكانة النادي وجماهيره.

وكان المهاجم البولندي قد ارتدى قميص الروسونيري خلال يناير الماضي قادمًا من جنوى مقابل 35 مليون يورو لتعويض جونزالو هيجواين الذي قطع إعارته من يوفنتوس وانتقل لتشيلسي الإنجليزي.

ونجح بيونتيك في خطف قلوب عشاق ميلان سريعًا، بإحرازه هدفي الفوز على نابولي خلال مباراة كأس إيطاليا ثم هدف التقدم أمام روما في السيري آ خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1.

وتحدث اللاعب عن تجربته قائلًا "لقد سجلت أهدافًا في السيري آ، هذا هو الضغط الذي اخترته. علي أن أتأقلم لكني بالتأكيد لن أتغير، أخطط لأبقى دومًا نفس الشخص وأعمل بنفس الكيفية".

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أضاف حول ميلان "سيدورف طلب مني التقاط صورة معًا! من المذهل أن يعرفني أشخاص مثله ويرغبون بالحديث معي، مثل شيفتشينكو كذلك في غرفة الملابس قبل مباراة نابولي. وقد تلقيت رسالة من ألفارو موراتا بعدما وقعت العقد، أخبرني أنه يُشاهدني وتمنى لي الحظ السعيد. كان هذا رائعًا كذلك".

صاحب الـ23 عامًا أكد أنه تحسن كثيرًا على صعيد القوة الجسدية والسرعة، كاشفًا أنه يتدرب يوميًا على التسديد من الكرات الثابتة وكذلك ليُحسن من دقة تصويباته، مضيفًا حول ذكرياته الكروية "أول قميص لي كان الخاص برونالدو في ريال مدريد، بعدما حصلت على قميص مانشستر يونايتد لكريستيانو رونالدو، ومن ثم قميص هنري مع آرسنال".

أضاف "اللعب في ميلان خطوة للأمام في مسيرتي الكروية، انتباني شعور بالدهشة حين وصلت الميلانيلو. مباراتي الأولى أمام نابولي؟ كنت مركزًا جدًا حتى أنني لم أسمع تحية الجماهير لي، سمعتها فقط وأنا في النفق المؤدي للملعب قبل انطلاق المباراة، حين كان ينادي على أسماء اللاعبين".

"لا أدخل الملعب أبدًا دون إحماء حين أكون أساسيًا، لكني أكون أكثر هدوءً حين أكون ضمن البدلاء، وأحظى بفرصة الذهاب لمشاهدة الجماهير، وبعدها أضع سماعات الأذن الخاصة بي واجلس على دكة البدلاء".

"دخلت الملعب وحدي وسمعت تحية الجماهير، رفعت سماعات الأذن والجميع ... واااو! قمت بتحيتهم أيضًا والأجواء كانت رائعة. كانت مشاعر عاطفية خيالية. كيفية استقبال جماهير ميلان للاعب جديد لم يُقدم شيئًا بعد للنادي كانت رائعة حقًا!".