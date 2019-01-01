بيونتيك: أستطيع تسجيل ستة أو سبعة أهداف بسهولة في عدد قليل من المباريات

مهاجم ميلان يرى أنه بدأ في استعادة مستواه وحسه التهديفي

قدم كريشتوف بيونتيك مهاجم ميلان الإيطالي، الشكر لستيفانو بيولي مدرب الفريق على الروح الإيجابية التي جلبها للروسونيري.

وقال المهاجم البولندي في تصريحات صحفية: "أعلم انه يكون هناك مشكلة للجماهير، إذا كان مهاجمهم الرئيسي في حالة سيئة، ولكن أعمل بجد وأبلي بلاءً حسناً".

وواصل: "ربما ارتكب بعض الأخطاء أثناء التدريبات قبل ذلك، وفي بداية الموسم لم أكن أشعر بالراحة الجسدية، ولكنني الآن أشعر بتحسن كبير".

وتابع: "الآن ألعب مع الفريق وأقاتل هذا هو بيونتيك الحقيقي، أعلم أنني سجلت أهدافاً أكثر الموسم الماضي، ولكنني أعلم أيضاً أنه يمكنني تسجيل ستة أو سبعة أهداف في عدد قليل من المباريات".

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وأشاد المهاجم صاحب الـ 24 بمدربه وقال: "بيولي نقل الروح الإيجابية للفريق وهذا الذي يجعلنا نظهر ونلعب بشكل أفضل، نحن نريد مواصلة تقديم تلك العروض".

جدير بالذكر أن بيونتيك، شارك هذا الموسم مع ميلان في 15 في الدوري الإيطالي مباراة نجح خلالها في تسجيل أربعة أهداف.