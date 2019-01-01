بيونتك: لاعبو ميلان نصحوني بترك الرقم المنحوس

البولندي لم يهز الشباك حتى الآن هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق كريشتوف بيونتك، مهاجم ميلان، على غيابه عن التهديف في الموسم الجديد، والحديث عن النحس الذي يلازم رقم قميصه.

وفشل بيونتك في التسجيل في أولى اللقاءات أمام أودينيزي وبريشيا، ليعود الحديث عن نحس الرقم تسعة في ميلان بالسنوات الأخيرة.

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وقال بيونتك مع "فوت ترك": "بعد أخطائي أمام بريشيا مزح معي زملائي في ميلان أن حان وقت التخلي عن الرقم تسعة وتغييره".

وأضاف: "دائماً ما أردت الرقم تسعة، عانيت قليلاً بعد انتهاء التحضيرات الصيفية، لا زلت أفتقد للجاهزية".

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وانتقل بيونتك إلى صفوف ميلان في يناير الماضي مقابل قرابة 35 مليون يورو قادماً من جنوى، مسجلاً 30 هدفاً ما بين الفريقين في كل المسابقات.

ويتواجد اللاعب حالياً في صفوف منتخب بلاده بولندا الذي يستعد للعب تصفيات أمم أوروبا 2020.