بيوم ميلاده .. لاعب نابولي يكرم مارادونا عبر "يد الرب"

صدفة مثيرة

شهدت ملاعب كرة القدم واقعة مثيرة بعد أن سجل لاعب في فريق شباب نابولي تحت سن الـ 16 هدف مارادوني خالص أمام شباب روما.

الهدف المثير جاء بعد أن قام اللاعب الشاب باستخدام يده لإدخال الكرة إلى الشباك مثل هدف مارادونا الشهير في شباك إنجلترا، في غفلة من حكم المباراة الذي قام في النهاية باحتساب الهدف.

اللاعب الإيطالي الشاب بعد أن سجل الهدف، قام بالاحتفال على طريقة مارادونا في وسط اعتراض كبير من جانب لاعبي روما الذين احتجوا بشكل واضح على قرار الحكم، ليقوم بإشهار البطاقة الصفراء لأحد لاعبي الفريق.

وما يزيد الأمر أكثر إثارة هو أن اللاعب الذي سجل الهدف يدعى "دييجو بانزالو" وهو لاعب فريق نادي نابولي تحت سن 16، الفريق السابق لأسطورة كرة القدم، مارادونا.

Napoli U16 player scores a Maradona-like goal with his hand... and his name is Diego ✋



(via @OfficialASRoma) pic.twitter.com/pzcgqU5hF3 — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2021

كيف كان هدف مارادونا أمام إنجلترا؟

كان يوم 22 يونيو 1986 يومًا مشهودًا في تاريخ كرة القدم، جرت فيه مباراة ربع نهائي كأس العالم بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، وسجل خلالها دييجو مارادونا أشهر هدفين في تاريخ اللعبة.

الأول غير شرعي سجله مارادونا بيده في مرمى الحارس بيتر شيلتون، فاحتج الإنجليز طويلًا، لكن الحكم التونسي، علي بن ناصر، لم يكترث وأصر على احتساب الهدف.

أما الثاني أذهل العالم بأسره وصنفه الجميع لروعته "هدف القرن" حين انطلق بالكرة من منتصف الملعب، وقدم لمحات فنية ساحرة بقدمه اليسرى، ليراوغ ستة لاعبين إنجليز، بما فيهم الحارس، قبل أن يودع الكرة بكل هدوء في شباك الإنجليز.

بعد وفاة مارادونا، الحكم التونسي، على بن ناصر، روى تفاصيل الهدف غير الشرعي الذي سجله مارادونا وقال: "إنه لم يكن لديه خيار سوى منح الهدف الأول له". وتذكر كيف منحه مارادونا قميصًا موقعًا عندما التقيا مرة أخرى في 2015.

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا رحل عن عالمنا في 28 نوفمبر من العام الماضي عن عمر ناهز الـ 60 عامًا، بعد إصابته بسكتة قلبية، واليوم يوافق ذكرى ميلاده.

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