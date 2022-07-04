بيولي ينتظر تحرك الإدارة لأجل ضم زياش

زياش إلى ميلان!

رفض ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان الإفصاح عن آخر مستجدات الصفقات الصيفية لأبطال الدوري الإيطالي.

وسئل بيولي عن صفقات الفريق، وعن ارتباط النادي بضم حكيم زياش لاعب تشيلسي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق الفترة التحضيرية للموسم الجديد ورد المدرب: "لا أعرف، الأمر متروك لمجلس الإدارة".

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الموثوق، أن هناك محادثات جارية بين النادي اللومباردي، وتشيلسي من أجل الوصول إلى اتفاق حول صفقة الجناح المغربي.

زياش يريد الرحيل عن تشيلسي

زياش لا يحظى بالمشاركة المنتظمة رفقة البلوز، تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، ويرغب اللاعب بالانتقال إلى نادٍ جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ميلان هذا الصيف تعاقد فقط مع أليساندرو فلورينزي من روما، بعد تحويل إستعاراته إلى انتقال دائم مقابل ثلاث ملايين يورو.

يذكر أن زياش انضم إلى تشيلسي قادمًا من نادي أياكس في صيف 2020، وخلال سنتين خاض 83 مباراة، مسجلًا 14 هدفًا، وصنع 10 آخرين، وتوج مع الفريق اللندني بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي.

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