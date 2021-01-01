بيولي يُثمِّن قيمة بن ناصر لميلان ويكشف عن موقف إبراهيموفيتش من مباراة سامبدوريا

حديث هام للغاية..

شدد ستيفانو بيولي، المدير الفني لميلان، على القيمة الكبيرة التي يمنحها إسماعيل بن ناصر لمنتصف ميدان الروسونيري، على خلفية عودته من الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي ميلان مع سامبدوريا مساء السبت في سان سيرو لحساب الدوري الإيطالي، في مباراة ستشهد عودة بن ناصر بعد سلسلة من الإصابات مؤخرًا.

بيولي في المؤتمر الصحفي للمباراة تحدث عن نقاط متعددة، أهمها أن عودة بن ناصر سوف تضفي مزيدًا من العمق على منتصف ميدان فريقه بما لدى الجزائري من قدرات.

المدرب الإيطالي قال في هذا الصدد "يجب أن يكون لدينا إيقاع في المباراة، عليك أن تنكمش عندما يستحوذ الخصم على الكرة وأن تتحرك كثيرًا بالكرة بعدها".

كما أضاف "إسماعيل بن ناصر مهم للغاية لنا عندما يتعلق الأمر بقراءة المساحات والتمرير الرأسي".

أما عن تواجد زلاتان إبراهيموفيتش في مباراة سامبدوريا بعد العودة من التوقف الدولي، فقال بيولي "إنه بخير، شعرنا وكأننا كنا مع الآخرين يوميًا".

وتابع "إنه سعيد بالعودة إلى المنتخب ومتواجد معنا، لقد أجرى دورتين تدريبيتين بصورة مميزة للغاية، ووصل بحالة جيدة جدًا، كل شيء على ما يرام".

وأتم مجيبًا عما يحتاجه ميلان للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل "لا يزال لدينا الكثير من النقاط لنحققها، 75 نقطة قد تكون مثالية، لكن من الصعب حساب الأمر".

الجدير بالذكر أن ميلان يحتل وصافة ترتيب الكالتشيو برصيد 59 نقطة، ويبتعد عن المتصدر إنتر بفارق 6 نقاط، مع ابتعاده عن المركز الخامس بنفس الرصيد أيضًا.