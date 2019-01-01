بيولي: كان يمكننا تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس

ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان يؤكد أن فريقه كان يستحق تحقيق نتيجة إيجابية أمام يوفنتوس في الدوري.

أعرب المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان عن انزعاجه من نتيجة مباراة الروسونيري أمام يوفنتوس في الجولة الـ ١٢ من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيولي وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة وتحسن بشكل واضح، وأثنى خلالها على أداء عناصره.

وقال بيولي: "قدمنا مباراة جيدة وما كان ينقصنا هو التسجيل، كانت لدينا فرص سانحة للتهديف، على الأقل كان يمكن التسجيل ولو لمرة وتحقيق نتيجة إيجابية".

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وأضاف: "لم نترك المساحات وسددنا ولعبنا مباراة جيدة لكننا سنعود في النهاية لميلان خاليين الوفاض يجب أن نتحسن وأن نفوز".

وأكمل: "كنت أفضل ألا يكون هناك فترة توقف دولي لأعمل مع الفريق كل يوم ليكون هناك تفاهمًا كبير بيني وبين الجميع".

وأنهى حديثه: "سنحاول استغلال فترة التوقف بأفضل طريقة ممكنة ستكون مباراة قوية ضد نابولي لكن يجب أن نعود لطريق الانتصارات".

جدير بالذكر أن لقاء اليوم انتهى بفوز يوفنتوس بهدف وحيد سجله البديل ديبالا ليعيد البيانكونيري على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي.