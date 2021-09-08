بين هالاند وليفاندوفسكي .. ما هي خطة ريال مدريد بعد مبابي؟

ريال مدريد يجهز أسلحته للصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني حدد روبيرت ليفاندوفسكي بديلًا في حالة فشل التعاقد مع هالاند منافسه في البوندسليجا، خلال الصيف المقبل.

ريال مدريد حظى بصيف هزيل على مستوى التدعيمات ولم يتعاقد سوى مع دافيد ألابا وإدواردو كامافينجا لكن وفقًا للتقارير مؤخرًا فأهدافه في السوق المقبل معروفة وتم تحديدها من الآن، في المقدمة مبابي، ثم هالاند وبوجبا، وأخيرًا ليفاندوفسكي.

ماذا قالت التقارير الصحفية؟

أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن النادي الملكي يفاضل بين إيريك هالاند وليفاندوفسكي، وهو الأمر الذي يجعل إدارة النادي الملكي تتحلى بالصبر لمعرفة الظروف وما سيحدث خلال الفترة المقبلة حتى نهاية الموسم.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان سينتهي الصيف المقبل، وفي حال لم يجدد تعاقده، سينقض الفريق الفرنسي على هالاند من بوروسيا دورتموند.

في هذه الحالة، سيكون ريال مدريد ليس أمامه سوى التعاقد مع ليفاندوفسكي الذي يعتبر هدفًا للنادي الملكي منذ سنوات عديدة.

موقف بايرن ميونخ من رحيل ليفاندوفسكي؟

بايرن ميونخ رفض عروض وصلت إلى 160 مليون يورو للسماح لـ ليفاندوفسكي بالرحيل، ولكن الصيف القادم سيكون الوضع مختلف.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 32 عامًا ينتهي عقده في صيف 2023، وربما سيطلب المغادرة رسميًا مع دخول موسمه الأخير بعدما حقق كل شيء مع العملاق البافاري.

لن تكون هذه المرة الأولى التي يسعى النادي الملكي لضمه، في عام 2014 قبل أن ينضم إلى بايرن ميونخ بدون مقابل، والأمر تكرر في 2016 لكن ليفاندوفسكي لم يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد.

على أي حال، قدوم البولندي إلى ريال مدريد ليس الخيار الأول للنادي فهو مرهون على تعاقدهم أولًا مع مبابي والذي يتمنى النادي الملكي حسمه في يناير، ومن ثم يبدأ بالنظر إلى هالاند أو ليفاندوفسكي.

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