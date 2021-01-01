بين مواليد 2001 فما بعد .. أنسو فاتي الأفضل في العالم

رغم إصابته .. أنسو فاتي يتصدر قائمة أفضل المواهب

نشرت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الجمعة قائمة بأفضل 50 لاعبًا في سن العشرين عامًا أو أقل، أي أولئك الذين ولدوا بداية من عام 2001 فصاعدًا.

ويتصدر التصنيف النجم الإسباني الشاب وجناح نادي برشلونة أنسو فاتي الذي كان له تأثير كامل على الفريق الكتالوني ببداية الموسم الحالي.

كان الأداء الكبير لفاتي قبل إصابة الركبة أبعدته عن الملاعب، ولكن على الرغم من مشاكله الجسدية، تعتبره الصحيفة الأفضل في جيله وتثق أنه عند عودته إلى أرض الملعب سيكون مرة أخرى أحد أفضل المواهب.

ويكتمل النصاب بجواهر أخرى في كرة القدم العالمية أبرزهم إدواردو كامافينجا وريان جرافينبيرش. الأول شهد انخفاضًا طفيفًا في الأداء هذا الموسم، على الرغم من أنه قد ظهر بالفعل وسجل في الموسم الحالي..

وفي المركز الرابع يأتي النجم الذي حصد الكثير من الإشادات في برشلونة أيضًا وهو القادم من لاس بالماس ومتوسط الميدان المدهش بيدري والذي قدم عطاء مميزًا هذا الموسم.

ومن أبرز الأسماء التي تواجدت في القائمة أيضًا جاء يونس موسى ورودريجو من ريال مدريد وساكا من آرسنال وميسون جرينوود من مانشستر يونايتد.

— Colin Millar (@Millar_Colin) February 12, 2021

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يذكر أن أنسو فاتي يعاني بشدة مع أكثر من عملية جراحية واستمرار تورم ركبته كلما حاول ممارسة أي جهد بدني، مما يهدد مسيرته على المستوى القريب والبعيد في حال لم تنتهي تلك المعاناة..