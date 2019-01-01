بين مؤيد ومعارض - رأي قدامي الأهلي في صفقة حسين الشحات

موقع GOAL تواصل مع بعض لاعبي الأهلي القدامي والمحللين للحديث حول صفقة حسين الشحات للقلعة الحمراء

بلال محمد - أحمد رفعت

أعلن الأهلي، رسمياً اليوم حصوله على توقيع حسين الشحات لاعب العين الإماراتي، في صفقة بلغت قيمتها 6.5 مليون يورو.

صفقة حلم بها الكثير من جمهور الأهلي، لتدعيم الفريق في الجانب الهجومي، بعد الأداء الباهت الذي ظهر به الفريق في الفترة الأخيرة، وخسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا وتوديع البطولة العربية.

تواصل موقع جول دوت كوم، مع بعض لاعبي الأهلي القدامي والمحللين للوقوف للحديث حول الصفقة الأغلى في تاريخ القلعة الحمراء.

طه إسماعيل

قال طه إسماعيل في تصريحات خاصة لموقع جول: "من قبل احتراف الشحات في العين، وهو لاعب مؤثر ويقدم مستويات رائعة، وهذا ما جعل العين يسعى للتعاقد معه".

وواصل: "اللاعب تألق مع العين مما جعل له قاعدة جماهيرية هناك، في اعتقادي أنه سيفيد الأهلي بشكل كبير".

وتابع: "سيكون اللاعب مميز في الناحية الهجومية، خاصة أنه لديه القدرة على اللعب في أكثر من مركز، من أهم مميزاته التحركات وتسجيل الأهداف".

محمد اليماني

وأبدى محمد اليماني، اعتراضه على الصفقة مشيراً إلى انه كان يتمني احتراف اللاعب في أوروبا قائلاً: "يوجد أكثر من لاعب في مركز حسين الشحات، ولا يوجد عدد وافر من المدافعين، وهذا الأمر تسبب في عدم التوازن، وأيضًا يعاني الأهلي من عدم استقرار".

"حسين الشحات لاعب هايل، وكنت أفضل له الاحتراف بالدوريات الأوروبية، ولكنه يحب النادي الأهلي، وهو نادي كبير، والأهلي كالأسد يمرض ولا يموت".

"حسين الشحات سيفيد الفريق هجوميًا وكان يلعب في مركز الظهير الأيمن، وكابتن إيهاب جلال استطاع أن يعيد اكتشافه في مركز الجناح".

نادي السيد

ويعتقد نادر السيد حارس مرمى الفريق السابق، أن استمرار الشحات في العين أفضل له، حيث قال: "حسين الشحات لاعب كبير، ومبسوط بحرصه على الانتماء والولاء للنادي الأهلي، ولكنني كنت أتمنى أن يستمر في العين، وأن لا ترغب القلعة الحمراء في ضمه".

"الأهلي يمتلك لاعبين جيدة، وكان الأفيد لحسين الشحات هو الاستمرار في الاحتراف، والقيمة المالية للصفقة أعلى بكثير من الدوري المصري".

"الدوري المصري ليس سعوديًا أو بلجيكي، للحصول على خدمات لاعب بهذا المبلغ الكبير، وفي المقابل لن تحصل على عائد يصل لهذا المقابل، لأن الحصول على دوري أبطال إفريقيا ستحصل على مليون دولار فقط".

"هل قامت إدارة الأهلي بعمل سياسة تنظيمية في الصفقات، بالتعاقد مع رمضان صبحي وحسين الشحات والمدرب الأوروجوياني مارتين لاسارتي؟ أعتقد أن هذا الأمر لم يحدث".

"حسين الشحات لاعب كبير، وكان الأفضل له الاستمرار بالدوري الإماراتي، ولكن أحييه على حرصه وانتماءه وتمسكه بتحقيق حلمه بالنادي الأهلي".

"قيمة حسين الشحات ماديًا أعلى بكثير جدًا من قيمة الدوري المصري، وكان يلعب في ناشئين الأهلي، وهناك المئات مثله وإذا اهتم به سيصنع أكثر من 100 حسين الشحات".