بين ضغط الوكلاء ورفض الأندية، مقترح غريب للسوق في الدوري الإنجليزي

أندية الدوري الإنجليزي يطلبون إعادة جدولة فترة الانتقالات الصيفية

ستجري أندية الدوري الإنجليزي الممتاز محادثات حول إعادة جدولة فترة الانتقالات الصيفية من 3 سبتمبر إلى 5 أكتوبر إذا انتهى الموسم الحالي في أغسطس.

وذكرت سبورتس ميل أنه تم اقتراح بدء السوق الصيفية لمدة شهر على المديرين التنفذيين، في حال إنهاء الموسم الحالي قبل نهاية أغسطس.

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حيث أن هذه الخطة تعتمد على الموسم الحالي الذي ينتهي قبل نهاية أغسطس وتعمل على أساس الانتقالات التالية التي تبدأ في سبتمبر.

رغم توقعات انخفاض نشاط الانتقالات بسبب حال عدم اليقين في السوق، من المرجح أن تتم معارضة مقترح الـ4 أسابيع ونصف للسوق نظرًا للوقت القصير نسبيًا للأندية لممارسة الانتقالات .

وسوف يقوم وكلاء اللاعبين بالضغط على الأندية من أجل نافذة ممتدة يمكن أن تستمر حتى يناير.

من المقرر أن يسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للاتحادات الفردية بتحديد تواريخها الخاصة التي تناسبها.

يذكر أن سوق الانتقالات الصيفي كان مقررًا له البدء في 10 يونيو، ولكن سيتم إعادة جدولة ذلك وستستمر المحادثات هذا الأسبوع فيما يتعلق بخطة المضي قدمًا.