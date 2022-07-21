بين صلاح وماني .. المؤشرات تكشف الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2022

مؤشرات واضحة على مصير جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

جاءت الساعات الأخيرة لتعطي مؤشرًا واضحًا على مصير جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

القائمة النهائية لجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2022 شهدت تواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول، وزميله السابق في "الريدز" السنغالي ساديو ماني، ومواطنه إدوارد ميندي.

ويقام حفل توزيع جوائز "كاف" للأفضل في إفريقيا مساء اليوم الخميس، في مدينة الرباط المغربية، على هامش بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات.

ومع المنافسة بين صلاح وماني بشكل أساسي على الجائزة الأهم، فإن هناك مؤشرات واضحة على هوية الفائز بالجائزة التي حُجبت في 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

هل يفوز صلاح؟

يبدو أن صلاح لن يتوجه إلى المغرب لحضور حفل جوائز الاتحاد الإفريقي مساء الخميس.

صلاح ظهر في مقاطع فيديو تخص ليفربول مع الفريق أثناء التوجه إلى مدينة لايبزيج الألمانية، لخوض مباراة ودية أمام فريق المدينة.

ومن الصعب أن يتوجه صلاح إلى مدينة الرباط في ظل ضيق الوقت، وموعد مواجهة ليفربول ولايبزيج.

ما هو موقف ماني؟

أما فيما يخص ماني، فإن نادي بايرن ميونخ الألماني، فريقه الجديد، أصدر بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، ليؤكد توجه السنغالي إلى المغرب.

البيان صدر بعد مباراة بايرن ميونخ الودية أمام دي سي يونايتد في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتهت بفوز الفريق البافاري بنتيجة 6-2.

وجاء في البيان: "ساديو ماني غادر إلى الرباط مباشرة بعد فوز بايرن بنتيجة 6-2 على دي سي يونايتد في الجولة التحضيرية للموسم الجديد في الولايات المتحدة".

وأضاف: "المهاجم تم ترشيحه لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام، بعد أن قاد السنغالي إلى لقب كأس أمم إفريقيا في فبراير، وهو حاليًا حامل لقب الجائزة التي حصل عليها في 2019".

من يفوز بالجائزة؟

ومن الموقف الحالي، فإن ساديو ماني يعد المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2022.

وإذا ما أصبح الأمر رسميًا، فإن ماني سيحصل على الجائزة للمرة الثانية في مسيرته، ويساوى رقم صلاح الذي حصل على الجائزة مرتين متتاليتين في 2017 و2018.

يذكر أن صلاح لم يحضر حفل جوائز "كاف" في عام 2019، حين حل وصيفًا خلف ماني، ويبدو من المرجح أن يتكرر ذلك مرة أخرى مساء الخميس.