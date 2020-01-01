دوري أبطال أوروبا

بين شوطي لقاء ليون - رونالدو يعبر عن غضبه من لاعبي يوفنتوس

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RMC
ما الذي جرى بين رونالدو وديبالا بين شوطي مباراة ليون في دوري الأبطال

 

رصدت عدسات الكاميرا ما دار بين هداف يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وزميله الأرجنتيني، باولو ديبالا، بين شوطي مباراة ليون في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليون انتصر على أرضه بهدف نظيف أمام يوفنتوس ليصعب البيانكونيري مهمة تواجده في الدور المقبل من التشامبيونزليج.

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    وبحسب "راديو مونت كارلو" فإن رونالدو كان غاضبًا من عدم مساندة خط الوسط للفريق، إذ تحدث مع ديبالا وقال له: "نحن وحدنا، لاعبو الوسط لا يقدمون لنا الدعم الكافي".

    وأجاب ديبالا: "الكرة لم تعد تصل لي على الإطلاق" ليتم رونالدو: "نعم، ولا حتى الكرات الثانية".

    وكانت التقارير الصحفية أكدت أنّ صاروخ ماديرا تحدث مع اللاعبين بين الشوطين وطلب منهم تقديم المزيد لأجل الفوز في المباراة وقلب الطاولة، ولكن حديثه مرّ دون فائدة.

    الموسم الماضي تلقى يوفنتوس أيضًا هزيمة في ذهاب ثمن النهائي وكانت وقتها أمام أتلتيكو مدريد وبثنائية نظيفة لكنّ رونالدو قاد البيانكونيري في الإياب للفوز بثلاثية نظيفة وإقصاء الروخي بلانكوس.

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