بين برشلونة وريال مدريد.. "سبايدر مان" يكشف فريقه المفضل

كشف توم هولاند الممثل البريطاني الشهير التي قام بشخصية "سبايدر مان" عن ناديه المفضل في إسبانيا.

وكان هولاند يتواجد في إسبانيا الأيام الماضية من أجل الترويج إلى فيلمه الجديد "Uncharted".

الأمر الذي يبدو أنه استغله للاعتراف بهوية فريقه المفضل بين قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

ونشر توم هولاند صورة له في مدينه برشلونة من أجل الترويج لفيلمه الجديد كاتبًا: "بيتي بعيدًا عن منزلي.. تحيا برشلونة".

وتجاوب الموقع الرسمي لنادي برشلونة مع المنشور ورد: "تحيا توم.. هل تريد القدوم إلى "كامب نو" في مغامرة".

ويبدو أن الممثل البريطاني الشهير مشجع صميم لنادي برشلونة، حيث أنه قد نشر صورة له في عام 2020 بزي برشلونة الثالث على متن طائرة.

وظهر توم هالاند خلال الفترة الأخيرة على الساحة الكروية أكثر من مرة، إذ حضر حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور" لهذا العام والتي فاز بها ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان وآخرهم كان زيارته لـ"حديقة الأمراء" معقل العملاق الباريسي.

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