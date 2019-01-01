بين المطرقة والسندان.. ما الحل لمشاكل تشيلسي الدفاعية مع لامبارد؟

بعد نجاحه في الامتياز هجوميًا.. ماذا يفعل لامبارد أمام سوء تشيلسي دفاعيًا؟

لا شك أن ما قام به لامبارد مع تشيلسي خلال النصف الأول من الموسم الحالي كان فوق توقعات الجميع، الكل راهن على شخصية لامبارد المحبوبة وكاريزمته وعلاقته بتشيلسي والتي ستضمن له السيطرة على اللاعبين، ولكن عهده الحديث بالتدريب كان أزمة تؤرق الغالبية خاصة وأنه لم يشرف على فريق متوسط حتى من قبل.

خلال النصف الأول من الموسم الحالي قدم فرانك لامبارد كرة قدم ممتعة وظهرت لمسته كمدرب على لاعبيه في وقت قياسي، الأمور لم تعد كما كانت، وأصبح بالإمكان تقييم تجربة لامبارد كمدرب ونسيان أنه كان لاعب كرة قدم أصلًا وليس فقط نسيان كونه أسطورة إنجليزية، أو الهداف التاريخي للبلوز.

ولكن في كثير من المناسبات كان هناك خذلان واضح للامبارد يتكرر في كل مرة إن لم يتداركه الهجوم؛ بالطبع لا نحتاج لأن نخبرك أنه الدفاع، ففي حال مشاهدتك لأي من المباريات التي خسرها تشيلسي أو تعادل فيها ستجد نفسك تكرر كلمة واحدة؛ تشيلسي كان الأفضل ولكن..

فشل تشيلسي المتكرر في الفوز بالمباريات التي يكون الأفضل فيها بسبب هفوات دفاعية أو أخطاء فردية كان كفيلًا بإثارة الشكوك مع الهزائم الأخيرة، خاصة وأن النادي كان قاب قوسين أو أدنى من الدخول في منافسة على اللقب وفجأة هبط إلى المركز الرابع وخرج من حسابات المنافسة ولو مؤقتًأ.

في نهاية الموسم لن يتذكر الكثيرون ما قدمه لامبارد في حال لم ينهِ موسمه الأول مع تشيلسي في ترتيب مقبول، وفي حال قدم كرة قدم رديئة وأقل بكثير مما يقدمه حاليًا وأنهى رابعًا مثلًا سيحظة بإشادات أكبر. جمهور الكرة يتعامل بسطحية مع مثل هذه الأمور والسواد الأعظم منه ينتظر ما بعد الـ 90 دقيقة تى يطلق الأحكام دون أن يشاهد الـ 90 دقيقة نفسها.

الآن لامبارد يبدو ما بين مطرقة أخطاء الشباب وسندان ضعف مستوى الكبار، في بداية الموسم اضطر للتخلص من ديفيد لويز رغم أن المنطق كان يقول لا في ظل منع الفريق من التوقعات، ولكن مستوى لويز السيئ ورغبته في المشاركة دائمًا وعدم الجلوس احتياطيًا دفع لامبارد لاتخاذ هذا القرار بأن يفتح له أبواب الرحيل.

أزبلكويتا كذلك لم يصبح قادرًا على أن يقدم شيئًا، ولاعبون كتوموري وإيمرسون وزوما يخطئون أحيانًا أخطاء بسيطة ولكنها لا تغتفر إن كان الخصم مانشستر سيتي أو ليفربول، الأمر الذي يفسد العمل الكبير ويصدر صورة الأخطاء فقط كمخلص لما يقدمه هؤلاء.

رويشتون درينثي: من ريال مدريد إلى الراب والدرجة الثالثة

الحل الآن بات في يد الإدارة ولامبارد بعدما رفعت العقوبة عن تشيلسي وبات مسموحًا له أن يتعاقد مع أي لاعب يريده في سوق الانتقالات الشتوية الذي سيبدأ بعد أقل من شهر، وهي فترة كافية للإدارة والمدرب ليقررا من يحتاجه الفريق في الدفاع من أجل الخروج بالموسم الحالي بأفضل شكل ممكن.