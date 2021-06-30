بين الفرص وإضاعة الوقت .. هل رحيل بريجوفيتش خسارة للدوري السعودي؟

ما هو الأفضل لبريجوفيتش والاتحاد حاليًا؟

كل الطرق تؤدي إلى رحيل الصربي ألكسندر بريجوفيتش، عن صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل تبادل الرغبة بين الطرفين في رحيل المهاجم، وهناك أصوات تطالب باستمراره، مؤكدين على أن رحيله سيكون بمثابة خسارة كبيرة للدوري السعودي!

هذا ما قاله الناقد الرياضي على كميخ خلال تصريحات صحفية، حيث أكد على أنه يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة جدًا، ولكن أزمته كانت في عدم تأقلمه مع طريقة لعب المدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للاتحاد، وقال: "رحيل لاعب مثل نوعية بريجوفيتش خسارة لنادي الاتحاد والدوري السعودي بشكل عام، بخلاف الخسارة الفنية فالخسارة مادية تزيد من ديون الأندية المتسرعة في قراراتها".

تصريحات كميخ جعلتنا نتوقف قليلًا ونناقش، هل فعلًا إذا رحل بريجوفيتش عن الاتحاد سيكون خسارة للعميد والدوري السعودي، أم سيكون رحيله مكسبًا للعميد؟

ماذا قدم بريجوفيتش مع الاتحاد؟

تعاقد نادي الاتحاد مع بريجوفيتش في يناير 2019، قادمًا من نادي باوك سالونيكا اليوناني، لمدة 4 مواسم ونصف، لينتهي عقده في صيف 2023، ولكنه في طريقه للرحيل قبل هذا التاريخ.

لعب بريجوفيتش مع الاتحاد 49 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، سجل فيهم 15 هدفًا، وصنع 5 أهداف، وسدد الكرة 88 مرة، منها 43 على المرمى، و45 خارج المرمى.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، لعب بريجوفيتش مع الاتحاد 6 مباريات فقط، سجل فيها 6 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وسدد 18 كرة، منها 8 على المرمى و10 خارجه.

وتمت إعارة بريجوفيتش إلى نادي باوك اليوناني العام الماضي، وظهر بمستوى جيد مع فريقه، ليتم اتخاذ قرار بعودته، والاستفادة من خدماته، ولكنه لم ينجح في تقديم أوراق اعتماده.

هل يتحمل كاريلي نتيجة عدم تألقه بالفعل؟

يرى البعض أن طريقة لعب فابيو كاريلي لا تتناسب مع المهاجم الصربي، وهذا هو السبب الرئيسي في عدم قدرته على تقديم ما يمتلكه من إمكانيات.

كاريلي دائمًا ما يلعب بطريقة 4-2-3-1، أو 4-3-3، ويمتلك في صفوف فريق الاتحاد، المهاجم البرازيلي رومارينيو، ومن الصعب عدم الاعتماد عليه، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها.

بريجوفيتش يلعب في مركز المهاجم، ورومارينيو يلعب كمهاجم وهمي، ومن الممكن الاعتماد على الثنائي، في طريقة لعب 4-4-2 أو العديد من الطرق الأخرى، ولكن هذا الأمر لا يعتمد عليه كثيرًا كاريلي.

ولذلك فإن مشاركة بريجوفيتش بجوار رومارينيو أصبح أمرًا غير معتاد عليه الجهاز الفني للعميد، وهو ما يتسبب دائمًا في تواجد المهاجم الصربي على مقاعد البدلاء.

هل رحيل بريجوفيتش عن الاتحاد سيشكل خسارة للدوري السعودي؟

بالتأكيد بريجوفيتش مهاجم مميز، ويمتلك إمكانيات كبيرة، وقد يكون يواجهه شيئًا من عدم التوفيق، أو عدم قدرته على الانسجام مع العميد خلال الفترة التي قضاها معه.

ولكن لا بد أن لا نضخم الأمور، لاعب حصل على فرص كثيرة من أجل تقديم أوراق اعتماده، ولكنه لم ينجح في هذا الأمر، هل سيتوقف الأمر هنا، بالطبع لا، من الممكن أن يحصل على فرصة في مكان آخر، وأيضًا يحصل الاتحاد على فرصة للتعاقد مع مهاجم آخر.

أما بقاء بريجوفيتش مع الاتحاد وحصوله على فرص أخرى، فهي مجرد مضيعة للوقت للاعب والنادي.

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