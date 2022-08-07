بين الصافرات والتصفيق .. جماهير برشلونة تقول كلمتها في سوق الانتقالات

جماهير النادي الكتالوني تبدأ الموسم بتحديد موقفها من عناصر الفريق.

أقيمت اليوم أول مباراة لنادي برشلونة على ملعبه كامب نو في الموسم الجديد أمام نظيره بوماس المكسيكي في كأس خوان جامبر، والتي شهدت احتفالية قبل المواجهة وتقديم الصفقات الجديدة وكافة عناصر الفريق.

التقديم شهد الكثير من التصفيق للعديد من عناصر النادي الكتالوني، لكن في الوقت نفسه كان هناك العديد من صافرات الاستهجان على البعض.

لمن صفقت جماهير برشلونة؟

أبرز من نالوا التصفيق والتحية من الجماهير كان على رأسهم المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز الذي جاء في وقت حرج لقيادة الفريق.

بالإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي جدد عقده مؤخرًا واستمر مع النادي الكتالوني عقب انتهاء تعاقده بحلول نهاية يونيو الماضي.

ومعهما بيدري جونزاليس الذي كان مؤثرًا بشكل واضح في الموسم الماضي وتراجع الفريق بإصابته، بالإضافة إلى تير شتيجن وأوباميانج ونيكو وفرينكي دي يونج وممفيس ديباي وأنسو فاتي وبيكيه.

وحصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل أول أهدافه بقميص برشلونة في مواجهة بوماس تحية خاصة للغاية من الجماهير.

على من أطلقت جماهير برشلونة الصافرات؟

ركزت جماهير النادي الكتالوني جهدها على إطلاق صافرات الاستهجان على عنصرين من عناصر الفريق أولهما هو مارتن برايثوايت، الذي يرفض الرحيل عن الفريق.

والآخر هو صامويل أومتيتي الذي اتفق مع الإدارة على عدم حضور المباراة لحسم موقفه من الرحيل وإيجاد فريق جديد.

جدير بالذكر أن الاحتفالية شهدت أيضًا تكريم دانييل ألفيش لاعب بوماس الحالي والذي لعب لقاء اليوم كخصم، وتلقى الكثير من التصفيق عند مغادرته الملعب بعد حوالي ساعة من بداية اللقاء.