4 أجانب سيرحل منهم اثنين

رغم الأزمات الكثيرة المحيطة بالنادي الأهلي وعلى رأسها الأزمة المالية، إلا أن العمل جارٍ على قدم وساق من الإدارة والجهاز الفني لإعداد قائمة الفريق للموسم القادم من الدوري السعودي.

الأهلي كان قد تعاقد هذا الصيف مع بيسنيك هاسي المدير الفني السابق للرائد لقيادته في الموسم الجديد، كما دعم دفاعه بالبرازيلي دانكلير الذي وقع على عقد يمتد لعامين مع إمكانية التجديد لثالث.

هاسي يُقرر بقاء فيسا وميتريتسا مع الأهلي

المدرب الألباني وحسبما كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية قرر بقاء اللاعبين، ألكسندرو ميتريتسا وليوبومير فيسا، للموسم الجديد.

وقد أبلغت إدارة النادي اللاعبين بضرورة الحضور إلى جدة بعد غدٍ الخميس للانتظام في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

هاسي يُقرر رحيل ساريتس ومارين

الاقتصادية أوضحت أن هاسي منح الإدارة الأهلاوية الضوء الأخضر لتسويق عقدي اللاعبين ماركو مارين وإلفيس ساريتش لعدم الحاجة لهما في الموسم الجديد.

وكان مارين قد عمل تحت إدارة المدرب صاحب الـ49 عامًا خلال النصف الثاني من الموسم الماضي بعد انتقاله بالإعارة إلى الرائد في يناير الماضي، ويبدو أنه لم ينجح في إقناعه بأدائه ليُقرر عدم استمراره مع الأهلي.

مارين وساريتش يرتبطان مع الأهلي بعقد ينتهي بنهاية الموسم القادم، وقد تواصلت الإدارة معهما وأبلغتهما بالبحث عن نادٍ جديد للموسم القادم.

متى ينطلق معسكر الأهلي الخارجي؟

قررت الإدارة الأهلاوية برئاسة ماجد النفيعي إقامة معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد في تونس، وسينطلق في التاسع من الـ11 من يوليو القادم.

ومن المقرر أن يصل هاسي وجهازه الفني إلى جدة يوم غدٍ الأربعاء لبدء مهمته الرسمية مع الأهلي، وسيتجمع اللاعبون في الأيام الأولى من يوليو للخضوع للفحوصات الطبية والقياسات البدنية المطلوبة قبل السفر إلى تونس.

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