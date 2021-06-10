بين أسطورة اليونان وسقوط الألمان.. مفاجآت في افتتاح اليورو عبر التاريخ

مواجهات لا تنسى..

في وجهة نظر البعض قد تكون مباريات الافتتاح للبطولات الكبرى أقرب إلى الاستعراضية، حيث غالبًا ما تُسقط القرعة صاحب الأرض في مواجهة تكون سهلة للانتصار وزيادة شعبية البطولة على أراضي المستضيفين.

لكن التاريخ في الوقت نفسه يمتلئ بالمباريات الافتتاحية التي شهدت مفاجآت لم تكن متوقعة على الإطلاق، وبالطبع فإن بطولة كأس الأمم الأوروبية كانت أحد تلك المحافل التي لا تتوقف الإثارة والندية فيها، ويصعب التكهن حتى بنتيجة أسهل المباريات على الورق.

يورو 2020 سوف يفتتح على الأراضي الإيطالية بمواجهة قوية بين إيطاليا وتركيا في الأولمبيكو بالعاصمة روما، مباراة قد تبدو في متناول الأتزوري الذي لم يقهر منذ 2018، إلا أن التاريخ يقول لكتيبة روبيرتو مانشيني أن تتوخى الحذر، فالمفاجآت جزء لا يتجزأ من افتتاحيات اليورو.

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تعثرات لأصحاب الأرض

أقيمت نسخة 2008 في سويسرا والنمسا، وكان المنتخب السويسري هو صاحب مباراة الافتتاح أمام منتخب التشيك.

وعلى الرغم من أن التشيك دائمًا ما تكون حاضرة وسط الكبار في اليورو، لكن المتوقع بعد نهاية جيلهم الأسطوري كان أن يظفر أصحاب الديار ومع الدعم الجماهيري بثلاث نقاط.

في النهاية، تمكن المنتخب التشيكي من الفوز بهدف وحيد حمل توقيع فاتسلاف سفيركوش، وفيما بعد ودّع المنتخب السويسري البطولة من دور المجموعات بتذيل مجموعته بثلاث نقاط.

وفي نسخة 2012 ببولندا وأوكرانيا، كان الافتتاح من خلال مباراة بولندا واليونان، وحينها تعادل الثنائي بهدف لكل منهما في مباراة كانت مثيرة طُرد خلالها الحارس تشيزني وأضاع أحفاد أرسطو الانتصار بإهدار ركلة جزاء بعد تألق الحارس البديل تيتون.

نتائج غير متوقعة

نتائج أخرى لم تكن متوقعة أبدًا، على رأسها تعادل منتخب ألمانيا مع نظيره الروماني بهدف لمثله في افتتاح بطولة يورو 2000 بهولندا وبلجيكا.

منتخب ألمانيا دخل هذه البطولة باعتباره حامل اللقب، في مقابل منتخب واعد لرومانيا، وتواجدا سويًا في مجموعة كانت "مجموعة الموت" في هذه النسخة.

الألمان كانوا رفقة البرتغال وإنجلترا، وتوقع الجميع أن تكون رومانيا ضحية المجموعة، غير أن المفاجأة كانت بتذيل ألمانيا الترتيب بنقطة واحدة وتأهل رومانيا رفقة البرتغال إلى الدور الثاني.

نسخة 1996 شهدت أيضًا مفاجأة غير متوقعة في مباراة الافتتاح، حيث تعادل المنتخب الإنجليزي صاحب التاريخ العريق والجيل الذهبي مع نظيره السويسري بهدف لكليهما.

المفاجأة تكمن في أن إنجلترا كانت صاحبة الديار وفارق التاريخ والقدرات ضخم بينها وبين سويسرا، وهو ما يتضح في أن سويسرا تذيلت المجموعة بنهاية المطاف بينما تأهل الأسود الثلاثة رفقة هولندا حتى وصلوا إلى نصف النهائي وخرجوا من ألمانيا بركلات الجزاء.

المفاجأة الكبرى

يظل يورو 2004 يحمل أكبر مفاجآت المباريات الافتتاحية في تاريخ اليورو، عندما خسر منتخب البرتغال صاحب الأرض من منتخب اليونان بهدفين لهدف.

الحقيقة أن منتخب اليونان دخل هذه البطولة وهو يبحث عن أول انتصار له في تاريخ مشاركاته المتواضع جدًا باليورو، فأتى الانتصار الأول على حساب كتيبة فيليبي سكولاري وبصورة أذهلت الجميع.

فيما بعد، نجحت كتيبة أوتو ريهاجل في إكمال المفاجأة بالتتويج بدرع اليورو الأول، وللمصادفة كان النهائي أمام البرتغال أيضًا ولكن هذه المرة الانتصار بهدف نظيف.