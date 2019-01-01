بينيتيز يُرشح ليفربول لإنهاء عقدة الدوري الإنجليزي

المدرب الإسباني يتغزل في ناديه السابق

أظهر مدرب ليفربول السابق رافا بينيتيز، دعمه الكامل لأصحاب "أنفيلد روود"، وذلك لاعتقاده بأن الفريق أوشك على إنهاء عقدته مع الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووضع المدرب الإسباني فريقه السابق على رأس قائمة المرشحين للظفر باللقب المحلي الأهم في بلاد الضباب، وذلك بعد البداية المبشرة للفريق، والتي منحته الصدارة بفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويبصم الريدز على حملة للتاريخ، محققًا 15 انتصارًا في أول 16 مباراة في الموسم الجاري، الأمر الذي جعل رافا يراهن على تتويج ليفربول بالكأس المتمنعة عليه منذ 30 عامًا.

وعندما سُئل عن توقعه لبطل البريميرليج هذا الموسم، أجاب قائلاً "أعتقد ليفربول لأنهم في حالة جيدة جدًا".

وأضاف "الفريق متجانس للغاية ومن الصعب جدًا التغلب عليهم، وهذا بسبب نجاحهم في التعاقد مع اللاعبين المناسبين في العام الماضي".

وأكمل "أنفقوا بشكل واضح، لكن الإنفاق ذهب في المراكز التي كان يبحث عنها المدرب. سر نجاحهم؟ لديهم توازن جيد جدًا، لذا الأمر لا يتعلق بالمدافعين الجيدين فقط، بل بالفريق بأكمله، حيث يتمتع بالسرعة والقدرة والضغط على المنافس طول الوقت".

وأنهى حديثه "إذا كان فريقك من النوع الذي يُجيد الاستحواذ، فسوف يعاني بشدة أمام عدوانية لاعبي ليفربول، وإن كان فريقك يلعب على الهجوم المضاد، فسوف يجد صعوبة مع سرعة ليفربول، حاولنا فعل ذلك عندما كنت في نيوكاسل، لكننا لم نتمكن لأنهم أسرع من لاعبينا".