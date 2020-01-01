بينيتيز يحلل .. لماذا قضى مع ليفربول وقتًا أصعب من كلوب؟

رافا يعود بالذاكرة 15 عامًا إلى الوراء

أصر المدرب الإسباني رافا بينيتيز، على أنه قضى مع ليفربول وقتًا أكثر صعوبة من المدرب الحالي يورجن كلوب.

وحقق رافا نجاحات لا بأس بها في ولايته مع الريدز، أبرزها معجزة الفوز على ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005، بعدما كان متأخرًا بثلاثية نظيفة مع انتهاء الشوط الأول.

مع ذلك، عجز عن حل لغز لقب البريميرليج، إلى أن جاء كلوب وأصبح قاب قوسين أو أدنى من قيادة أحمر الميرسيسايد لأول لقب منذ 30 عامًا.

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وعن الفارق بين ليفربول في حقبة كلوب وبين الوضع في بداية الألفية، قال مدرب نيوكاسل يونايتد السابق "لم يكن لدينا نقود، الميزانية المتاحة كانت 17 مليون يورو فقط".

وأضاف "لذلك لم نكن نستطيع المنافسة، كان يتعين علينا البيع والشراء، كما فعلنا ببيع خافيير ماسكيرانو، تشابي ألونسو وفرناندو توريس".

وختم حديثه "كانت هذه الطريقة الوحيدة التي تجعلنا نقترب من المنافسة، أما الآن يتمتع الفريق باستثمار جيد ونجاح كبير في التعاقدات".

ورغم الهزيمة غير المتوقعة أمام واتفورد بالثلاثة الأسبوع الماضي، إلا أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو اللقب، بعد الفوز على بورنموث اليوم السبت بنتيجة 2-1، ليبقى الفريق في الصدارة برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة ومباراتين أكثر من الوصيف مانشستر سيتي.