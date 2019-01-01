بينيتيز: كلوب لا يحتاج نصيحتي للفوز على توتنهام

الإسباني قارن بين الفريق الحالي وجيل 2005

أكد رافائيل بينيتيز المدير الفني لنيوكاسل يونايتد، أن يورجن كلوب مدرب ليفربول لا يحتاج لنصيحته قبل مواجهة توتنهام بنهائي دوري أبطال أوروبا.

بينيتيز سبق وأن قام بتدريب ليفربول وفاز مع الفريق بدوري الأبطال في 2005، بعد الانتصار على ميلان بالنهائي الدراماتيكي باسنطبول.

الإسباني لايزال يحمل الكثير من الحب تجاه الريدز، ويتمنى فوزهم بالبطولة ضد سبيرز غداً السبت.

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وقال بينيتيز في تصريحات صحفية:"كلوب لا يحتاج نصيحتي لأنه يمتلك الخبرة الكافية في مثل هذه المباريات".

وأضاف:"الأمر يتعلق بفعل الأشياء بنفس الطريقة التي أوصلتك للنهائي، يورجن يقوم بوظيفة مميزة جداً حتى الآن".

وأما عن المقارنة بين جيل 2005 والفريق الحالي:"بوقتنا لم تتاح لنا الأموال الموجودة بالنادي خلال السنوات الأخيرة، قاموا بتدعيم الفريق بشكل أكبر".

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واستكمل:"أريد احترام فريقي السابق، لكن بالتأكيد المجموعة الحالية هي الأفضل، كان لدي فيرناندو توريس وديفيد نجوج، الأخير دفعنا 1.5 مليون جنيه إسترليني لضمه".

وتابع:"بعض الأشخاص يقولون إنهم الأقرب لتحقيق الفوز وهذا سيجعلهم يدخلون المباراة بثقة زائدة، لا أتفق مع ذلك أتوقعهم انتصارهم وتقديم مستوى جيد".

وفي نهاية حديثه شدد بينيتيز على احترامه للجيل الحاصل معه على دوري الأبطال، وعلى رأسهم تشابي ألونسو، جيمي كاراجر وستيفن جيرارد وجيرزي دوديك.