بينيتيز: قد أعود لنيوكاسل من جديد

رافاييل بينيتيز المدير الفني السابق لنيوكاسل والحالي لفريق داليان يفانج الصيني يؤكد أنه سيحب العودة لإنجلترا في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد رافاييل بينيتيز المدير الفني الإسباني السابق لفريق نيوكاسل والحالي لفريق داليان يفانج الصيني أنه منفتح للعودة لإنجلترا خلال المستقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بنيتيز وأكد خلالها أنه أحب العمل في صفوف نيوكاسل وكل الدعم الذي تلقاه من جماهير الفريق في السنوات الماضية.

وقال بينيتيز: "ما أفكر فيه حاليا أن أقوم بعمل جيد مع فريق داليان يفانج بعد ذلك ربما أعود للعمل في إنجلترا من جديد في المستقبل".

"هذه هي الطريقة الوحيدة ليستمر بينيتيز في نيوكاسل"

وأضاف: "من الجيد دومًا أن تذهب لتعمل في مكان حيث يقدرك الجميع، ذلك يجعلك سعيدًا في أغلب الأوقات، وجماهير نيوكاسل كانت الأفضل طوال مسيرتي".

وأكمل: "لا يمكنني أن اظهر لهم سوى الامتنان، لقد كنت ملتزمًا مع النادي طوال فترة تواجدي وهم منحوني دعمهم أنا والفريق، هم يستحقون الأفضل".

جدير بالذكر أن بينيتيز كان قد رحل عن تدريب نيوكاسل عقب اختلافه مع الإدارة في التوصل لاتفاق جديد حول تعاقده مع الفريق بداية من الموسم المقبل.