بينيتيز: حذرت من كارثة في ريال مدريد، وكريستيانو رونالدو عانى بعدي!

يؤمن أن فكرة الانتقال إلى برشلونة تبدو في غاية الصعوبة

خرج رافا بينيتيز المدير الفني الأسبق لريال مدريد وليفربول، للكشف عن العديد من الحقائق حول تجاربه، بالإضافة لتطلعاته المستقبلية في التدريب.

وقال بينيتيز في تصريحات لـ" El Larguero ":"برشلونة لن يتعاقدوا معي لأنني كنت مع المنافس ريال مدريد، ولكن أتلتيكو مدريد سيكون شيئًا آخر".

وعن فترته في ريال مدريد:"في الفترة التي قضيتها هناك لم يسمحوا لنا بالفوز، كنا في المركز الأول بدوري أبطال أوروبا، النسخة التي فاز بها الفريق، قمنا بعملنا بشكل جيد ولكن قضوا علينا بسبب خطأ إداري مع دينيس تشيريشيف في بطولة الكأس، كان الفريق وقتها متفوق بدنيًا على المتنافسين، عندما غادرت كنا على بعد نقطتين فقط من برشلونة مع مباراة واحدة فقط أقل، بعد شهرين أصبح الفارق 12 نقطة".

وعن خطأ دينيس تشيريشيف تحديدًا:"حذرت 3 مرات من الأمر ومع ذلك تم ارتكاب الخطأ".

وعن أجواء غرفة الملابس:"عندما وصلت إلى هناك كان أنشيلوتي قد غادر للتو، كانت لديه علاقة جيدة مع اللاعبين ولكن الأجواء لم تكن مناسبة بسبب رحيل إيكر كاسياس واعتقال كريم بنزيما، هناك العديد من المواقف المعقدة وقتها، البعض كان لا يشارك ويذهب إلى وسائل الإعلام لتصفية الحسابات".

حقيقة طلبه من لوكا مودريتش بعدم التسديد:"ذات مرة أخبرته أنه في مسافة ثلاثة أمتار يجب لعب الكرة للداخل حتى يستطيع زميله استردادها بدون تأثير عكسي، التعليق الوحيد الذي أدليت به لكريستيانو رونالدو، كما كنت أعرفه في مانشستر يونايتد، هو أننا نحلل كيفية تسديد الركلات الحرة مع إمكانية تعديلها، كل شيء آخر انتشر عن هذا الأمر فهو غير صحيح وكذب واضح، إحصائياته أصبحت أسوأ في تسديد الركلات بعد رحيلي".

وعن تفرقته في التعامل بين كريستيانو رونالدو وجاريث بيل:"إنها كذبة أخرى ومن الغباء ترديد مثل هذه الأقاويل".

جدير بالذكر أن بينيتيز الذي لا يتواجد حاليًا بأي فريق، عمل كمدرب لريال في الفترة من يوليو 2015 وحتى 4 يناير 2016، حيث جاء من بعده الفرنسي زين الدين زيدان ليحقق نجاحات مبهرة مع الفريق الإسباني.