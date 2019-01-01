بينها مانشستر سيتي – ثلاثة أندية تستفسر عن بونوتشي

ليوناردو بونوتشي قريباً من مغادرة يوفنتوس هذا الصيف

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن هناك ثلاثة أندية، تسعى للتوقيع ليوناردو بونوتشي لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وفقاً لصحيفة سوبرت إيطاليا، فإن كلاً من باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ونيويورك سيتي الأمريكي تريد التعاقد مع المدافع الإيطالي الدولي.

وسبق أن صرح جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه يعتقد إن بونوتشي واحد من أفضل المدافعين في العالم.

وأكدت صحيفة لاجزيتا ديلوو سبورت في وقت سابق، أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع المدافع صاحب الـ 32 عاماً، وسيمنحه راتب سنوي قدره 7 مليون يورو.

✨رابيو في تورينو من أجل إجراء الفحوصات الطبية ⚪️⚫️pic.twitter.com/JsK0UV5k9x — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 30, 2019

واجتمع المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، ماوريسيو ساري عند وصوله للفريق مع المدافع الدولي، وطمأنه بأنه من الركائز الأساسية للفريق الموسم القادم.

ولكن تشير التكهنات إلى تغير هذا الأمر، في حال وصول الهولندي دي ليخت لاعب أياكس، حيث سيكون من الصعب أن يحجز بونوتشي لنفسه مقعداً أساسياً في الفريق.