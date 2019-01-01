بينتو يعترف بتواضع مستوى كوريا الجنوبية رغم التأهل

المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية باولو بينتو غير راضٍ على الأداء رغم التأهل لثمن النهائي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعرب باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية عن عدم رضاه على أداء فريقه رغم التأهل لثمن النهائي والفوز على قيرغيزستان بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت ضمن فعاليات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس الأمم الأسيوية المقامة بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وحصد منتخب كوريا الجنوبية العلامة الكاملة من الجولتين، ليظفر بالنقاط الست بعد الانتصار أيضًا في الجولة الأولى على المنتخب الفلبيني بهدف مقابل لا شيء.

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بهذه النتيجة ضمن الشمشون الكوري العبور لدور الـ 16، بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة أمام منتخب الصين.

وعن هذا الأمر قال باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية: "أعلم أن المستوى الفني أقل من التوقعات رغم تحقيقنا المطلوب بالفوز والعبور لدور الـ 16، اللاعبون ارتكبوا أخطاءً كثيرة وأهدروا العديد من الفرص أمام مرمى الخصم".

كما أضاف بينتو: "لقد كان هناك تحسنًا إيجابيًا في الشوط الثاني، منحنا الخصم الفرص لوضع مرمانا تحت الضغط، وذلك بسبب تقدمنا بهدفٍ وحيدٍ".

يذكر أن منتخب كوريا الجنوبية، كان أحد المنتخبات الأسيوية التي شاركت في النسخة الأخيرة من كأس العالم، التي أقيمت في روسيا عام 2018.