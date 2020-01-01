بينتنر: بالوتيلي يدخن قبل المباريات؟ كذلك 12 لاعباً في يوفنتوس!

تفاصيل مثيرة يكشف عنها الدنماركي المثير للجدل

عاد المهاجم الدنماركي الشهير نيكلاس بينتنر بذاكرته لفترته مع يوفنتوس وكيف اكتشف أن معظم نجوم الفريق يدخنون في غرف الملابس.

اللاعب المثير للجدل لعب موسماً مع يوفنتوس على سبيل الإعارة في 2012-2013، وشارك في تسع مباريات ولم يسجل أي هدف.

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وقال الدنماركي مع "BBC Radio5": "في يومي الأول في يوفنتوس ذهبت للبحث عن زملائي ولم أجد أحداً، ولكن بعد ذلك وجدت 12 لاعباً في الحمام يدخنون ويحتسون القهوة".

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وأضاف: "كانوا يضحكون ويمزحون، أدركت أن الوضع هنا سيعجبني كثيراً بعد ذلك الموقف".

وواصل بينتنر: "أن تجد بوفون وبيرلو أمامك هكذا ماذا يمكنك القول لهم؟ هؤلاء امتلكوا مشواراً عظيماً ولاعبان محترفان، الموقف هذا فتح عيني، ما قدماه في الملعب وما رأيته في غرف الملابس جعل مستحيلاً مناقشة التدخين معي بعد ذلك!".

وختم: "عندما اكتشفوا في إنجلترا أن بالوتيلي يدخن واُعتبر الأمر فضيحة من قبل الإعلام كان الأمر غريباً لي، في كل فريق هناك من يدخن، الأمر عادي في إيطاليا مقارنة بإنجلترا".

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وخاض بينتنر مشواراً حافلاً مع كرة القدم، كانت أبرز محطاته مع آرسنال وروزنبرج، بالإضافة لمشاركاته مع المنتخب الدنماركي.