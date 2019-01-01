بينتانكور: يوفنتوس عائلة.. وهدفنا الفوز بكل شيء

لاعب الوسط الأوروجوياني سيبقى مع البيانكونيري لسنوات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى رودريجو بينتانكور لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي سعادته عقب تجديد تعاقده مع النادي اليوم بشكل رسمي.

وقال بينتانكور لموقع يوفي الرسمي:"إنه شعور رائع للغاية، أنا سعيد جداً بتجديد تعاقدي لعامين إضافيين".

وأضاف:"أريد استغلال تلك الفرصة والتحسن قدر استطاعتي وجلب العديد من الألقاب للنادي".

وأوضح:"إنه نادي مذهل، لقد أخبروني حين أتيت أن يوفي هو عائلة وهو ما تم إثباته في كل عام، إنه أحد أفضل ثلاثة أندية في أوروبا".

" is an incredible club" 😁⚫️⚪️



📺Watch Rodrigo Bentancur's first interview since penning in his contract extension. #Bentancur2024 pic.twitter.com/tYN5WJeHUb — JuventusFC (@juventusfcen) June 22, 2019

وتابع:"وشرف لي أن أبقى هنا لخمس سنوات. الهدف هو أن نفوز بكل شيء في الموسم المقبل".

يذكر أن بينتانكور وقع عقداً جديداً ينتهي في يونيو 2024 بدلاً من القديم الذي كان سينتهي في 2022.