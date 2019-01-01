بيل يطالب ريال مدريد بعدم نشر تفاصيل إصابته

بيل يطالب ريال مدريد بعدم نشر أسراره ويمهد للرحيل من جديد

طالب النجم الويلزي جاريث بيل ناديه ريال مدريد بعدم نشر تفاصيل الفحوصات الطبية التي قام بها مؤخرًا على خلفية إصابته في مباراة ويلز أمام كرواتيا.

وابتعد بيل عن خطط زين الدين زيدان في ريال مدريد عقب نهاية التوقف الدولي الأخير بسبب تعرضه للإصابة، بعدما قدم أداء مميزًا مع الفريق الملكي في بداية الموسم.

وحول ذلك، طالب جاريث بيل إدارة الفريق الملكي بعدم نشر تفاصيل حول إصابته ومدة غيابه عن الملاعب من أجل الحفاظ عل ىالصورة الذهنية الإيجابية التي حصل عليها في بداية الموسم.

وتحدثت المصادر حول أن جاريث بيل قد عاد إلى لندن من أجل حل بعض الأمور الشخصية في ظل غيابه عن الملاعب خلال الفترة الحالية بسبب الإصابة.

ويفتح ذلك الاحتمال أمام إمكانية رحيله عن صفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة أو خلال الصيف المقبل على أقصى تقدير بسبب شعوره بفقدان أهميته داخل الفريق الملكي.

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يذكر أن جاريث بيل كان قد دخل في صدام مع زين الدين زيدان بنهاية الموسم الماضي وخلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.