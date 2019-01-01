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كأس الملك الاسباني

بيل يستعيد ذكريات آخر كلاسيكو في كأس ملك إسبانيا

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أول أهداف بيل ضد برشلونة جاء في الكأس عام 2014 واللاعب يتذكره بعد القرعة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

استعاد جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، ذكريات آخر مواجهة جمعت بين النادي الملكي وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد لم يواجه برشلونة منذ موسم 2013-2014 وكان ذلك في المباراة النهائية وانتصر بهدفين لهدف.

ونشر بيل تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" شملت صورًا من هدفه في برشلونة واحتفالاته مع الجماهير وعلّق بقوله "هيا نكررها".

ولم يسجل بيل سوى هدفين فقط ضد برشلونة خلال تاريخه في مباريات الكلاسيكو، الأول في نهائي الكأس والثاني جاء في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

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جدير بالذكر أنّ آخر مرة تفوق برشلونة على ريال مدريد في الكأس كانت في موسم 2011-2012، بينما أطاح الملكي بالنادي الكتالوني في 2011 و2013 و2014.

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برشلونة حصد لقب كأس ملك إسبانيا 30 مرة من بينها 4 مرات على التوالي خلال السنوات الماضية.

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