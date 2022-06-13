بيل يدافع عن نفسه أمام جماهير ريال مدريد ويكشف مستقبله: لم أكن ألعب الجولف كثيرًا

جاريث بيل يتحدث للمرة الأولى بعد الرحيل عن ريال مدريد.

أكد النجم الويلزي جاريث بيل أنه لم يكن يلعب الجولف بنفس القدر الذي كان يتم تداوله عنه في الأخبار وبين جماهير ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ونقلتها صحيفة "آس"، وأكد خلالها بيل إنه تعرض للظلم وإنه كان يحتاج لظروف أفضل من تلك التي أحاطت به.

وقال بيل: "ما حدث في تلك الفترة أثر علي بشكل كبير، اعتقد الناس أنني ألعب الجولف كثيرًا وذلك لم يحدث بالصورة التي تخيلوها".

وأضاف: "كانوا يعتقدون أنني كثير الإصابات أيضًا لكن لم يكن الحال هكذا، كانت الأمور بذلك الشكل في الماضي وكان هناك أوقات سيئة وأخرى جيدة لكن تلك هي كرة القدم".

وأكمل: "لدي الآن الوقت للتفكير فيما قمت به بعد أن تركت ريال مدريد، بكل تأكيد لا أشعر بالسوء بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات".

وأردف عن مستقبله: "اتخاذ ذلك القرار يعد في غاية الأهمية بالنسبة لمسيرتي، لكنني لم أدقق النظر في أي شيء بعد، يجب أن أتحدث مع عائلتي أولًا".

جدير بالذكر أن بيل كان قد حصد لقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في نهاية هذا الموسم بعد الفوز على ليفربول بهدف نظيف قبل أن يرحل بنهاية تعاقده عن الفريق.