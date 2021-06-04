بيل: هذا موعد تحديد مستقبلي مع ريال مدريد وأنشيلوتي لن يغير شيئًا!

بيل لن يعود إلى ريال مدريد فقط من أجل أنشيلوتي..

قال النجم الويلزي جاريث بيل إن المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي شخص عظيم، ولكنه لن يغير موقفه بخصوص مستقبله مع النادي الملكي في الفترة المقبلة.

وكان ريال مدريد قد أعلن تنصيب أنشيلوتي خلفًا للمدرب المستقيل زين الدين زيدان، بعدما وافق الإيطالي على ترك إيفرتون في سبيل العودة مجددًا إلى اللوس بلانكوس.

المؤتمر الصحفي الأول الذي عُقد لأنشيلوتي في ولايته الثانية كان مساء الأربعاء، وشهد أسئلة كثيرة من الصحفيين حول سوق الانتقالات وكذلك عن الفريق الذي يمتلكه الريال حاليًا، وتحدث فيه عن جاريث بيل.

وبدوره، فإن النجم الويلزي رد على ذلك بالثناء على المدير الفني الإيطالي، ولكنه لم يمنح أي جواب حول مستقبله وقراره بخصوص الموسم المقبل في الوقت الحالي.

ماذا قال جاريث بيل؟

نجم توتنهام المعار من ريال مدريد جاريث بيل بدوره رد على تصريحات مدرب النادي الملكي الجديد كارلو أنشيلوتي حيث أشاد بـ "المدرب الرائع".

وأضاف: "أعرف كارلو أنشيلوتي، إنه مدرب رائع، وأنا أتعامل معه بشكل جيد حقًا ، لقد قضينا بعض الأوقات الرائعة في الماضي".

وتابع: "لا يمكنني أن أقول إن عودته إلى ريال مدريد ستؤثر على خططي بخصوص المستقبل، ولا يمكنني أن أقرر شيء الآن، سأخوض منافسات اليورو ثم سنرى".

ماذا قال كارلو أنشيلوتي عن عودته لريال مدريد؟

أنشيلوتي قال حول العودة "لدي ذكريات جيدة جدًا عن العامين الذين قضيتهما في ريال مدريد، سواءً الألقاب أو العلاقة مع الجميع، أعتقد أننا سنكرر شيئًا جيدًا في التجربة الجديدة".

كما مع مهاجم هداف، قال "على بنزيمة أن يسجل 50 هدفًا وليس 30، فينيسيوس يجب أن يسجل أكثر، إنهم من امتلك، عليك أن تضع في الفريق عقلية هجومية".

ورد عما إذا كان الريال بحاجة إلى تعاقدات "الفريق الحالي كافٍ، إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فدون جاريث بيل ومارتن أوديجارد وداني سيبايوس، وصلوا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا!".

ماذا قال كارلو أنشيلوتي عن جاريث بيل وهازارد؟

العلاقة بين أنشيلوتي وبيل جيدة منذ الولاية الأولى للإيطالي، وقد ظهرت فكرة الاعتماد عليه مجددًا بعد العودة، حيث قال "سجل الكثير من الأهداف في الدوري الإنجليزي رغم أنه لم يلعب كثيرًا".

وتابع "كان مؤثرًا للغاية مع توتنهام بالأخص في المباريات الأخيرة، عندما أتيحت له فرصة اللعب باستمرارية ، إذا ازداد الدافع عنده، ليس لدي شك في قدرته على أن يحظى بموسم رائع".

أما عن إيدين هازارد، فقال "إنه لاعب كبير، عانى من مشكلة الإصابات في السنة الأولى، أعتقد أنه سيكون قادرًا على تقديم كل ما لديه".

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