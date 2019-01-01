بيل مهدد بالعقوبة بعد احتفاله بهدفه أمام أتلتيكو مدريد

هل يتعرض بيل لعقوبة بسبب هدفه في مرمى أتلتيكو مدريد؟ وما فترة الغياب المتوقعة؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أدان الاتحاد الإسباني لكرة القدم احتفال جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، بهدفه أمام أتلتيكو في ديربي العاصمة بالجولة 23 من الليجا.

بيل أحرز الهدف الثالث في المباراة التي انتهت 3-1 ووضعت الميرينجي على بعد 6 نقاط فقط من الصدارة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ الاتحاد الإسباني أحال قضية بيل إلى لجنة العقوبات بعد أن أشار بصورة غير مقبولة إلى الجمهور مما أدى إلى انتهاك القانون.

وأوضحت أنّ المواد 89 و100 و122 في قانون العقوبات توضح الحالات التي تعد استفزازًا للجماهير والتي تستوجب العقوبة، واعتبر الاتحاد تصرف الويلزي يقع ضمن هذه الحالات.

👕بكل قميص من هذه القمصان لديه ذكرى محفورة داخل رؤوس جمهور الملكي

وليس شرطًا أن تكون ذكرى طيبة بالمناسبة 😂



👈 لكن ما سيظل عالقًا في أذهان الجميع هو أن للملكي قائدًا اسمه راموس كان حاضرًا دائمًا في أشد الأوقات صعوبة على هذا الفريق 👑 pic.twitter.com/Ne6gRkELHr

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وبحسب اللائحة، فإن بيل قد يتعرض للإيقاف لفترة تتراوح بين 4 إلى 12 مباراة وذلك وفقًا لما تراه لجنة العقوبات، كما أنّه في بعض الحالات تتراوح بين مباراة إلى 3 مباريات أو ربما شهرًا كاملًا وذلك بحسب رؤية اللجنة إلى أي مدى تسبب هذا الاحتفالات في إثارة احتقان الجماهير.

بيل أحرز الهدف المائة له بقميص النادي الملكي حينما سجل في مرمى أتلتيكو مدريد يوم السبت الماضي.